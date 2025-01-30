На Полтавщині у Ворсклі знайшли тіло 87-річної жінки

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Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство

Учора, 29 січня, близько 15.30 у селі Карабазівка Опішнянської громади в річці Ворскла знайшли тіло. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Правоохоронці встановили, що загиблою є місцева 87-річна жінка. Наразі тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

За цим фактом слідчий підрозділ поліції розпочав кримінальне провадження за статтею 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлює слідство.

Нагадаємо, вранці ми писали, що учора на Полтавщині знайшли потопельника. Подія сталася у водоймі села Карабазівка Опішнянської громади. А на початку року в озері під Полтавою знайшли потопельника, якого шукали понад тиждень.