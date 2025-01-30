Медальні досягнення кременчуцьких легкоатлетів на чемпіонаті України

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 149

У Києві пройшли перші в цьому році серйозні змагання з легкої атлетики у приміщенні. Це був командний чемпіонат України серед юніорів. У підсумку досить високе місце — п’яте серед 15 представлених спортшкіл з різних регіонів України — посіла команда кременчуцького КЗ ДЮСШ «Авангард». Спортсмени-авангардівці набрали 103 очки й зуміли випередити відомі легкоатлетичні ДЮСШ з Києва, Харкова, Сум, Дніпропропетровської області.

Щодо індивідуального заліку, то юні легкоатлети Кременчука поклали у скарбничку збірної Полтавської області одну «срібну» та дві «бронзові» нагороди чемпіонату України.

Марія Боймуратова ліворуч

Звання віцечемпіонки України здобула Марія Боймуратова. Вихованка тренера Андрія Голівця показала другий результат у потрійному стрибку — 11 м 53 сантиметрів.

Марія Голівець

«Бронзу» здобули у змаганнях штовхальників ядра ще двоє підопічних Андрія Голівця. Результат 13 м 19 см дозволив піднятися на третю сходинку п’єдесталу Марії Голівець. Володимир Пономаренко штовхнув ядро на 16 м 87 см. І це дозволило Володимиру отримати «бронзову» медаль чемпіонату України.

Володимир Пономаренко

Андрій Голівець зауважив у коментарі для «Телеграфа», що він як тренер очікував кращого результату від Володимира. Тому оцінка виступу спортсмена з вуст тренера задовільна. Однак треба враховувати, що це були перші змагання після напруженого сезону 24 року, де Володимир, зокрема, виступав у Парижі на Параолімпіаді. Виступ на чемпіонаті України треба розглядати як етап підготовки до сезону нинішнього року. Вже зовсім скоро у Черкасах пройде чемпіонат України серед параолімпійців, а головним змаганням для Володимира стане чемпіонат світу в Індії. Він пройде у вересні.

— Що ж до виступу Марії Голівець, — продовжив тренер, — то наше головне завдання — найближчим часом вийти на результат 14 метрів 10 сантиметрів. Саме він дозволить сподіватися на виступи й гарні показники на міжнародних змаганнях. Сподіваємось, що вже незабаром Марія покаже бажаний результат.

Варто відзначити, що доброго результату досягла ще одна кременчужанка, підопічна Вікторії Козлової Анастасія Резнікова. У секторі зі штовхання ядра з показником 10 м 83 см Анастасія фінішувала на п’ятому місці.

…Єдину «золоту» медаль на чемпіонаті України у Києві для збірної Полтавщині здобула досвідчена Ольга Корсун. Підопічна тренера Юрія Щербака посіла перше місце у стрибках у довжину з розбігу.











