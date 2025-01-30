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Медальні досягнення кременчуцьких легкоатлетів на чемпіонаті України

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 149

 «Срібло» та дві «бронзи» — в скарбничку збірної Полтавської області

У Києві пройшли перші в цьому році серйозні змагання з легкої атлетики у приміщенні. Це був командний чемпіонат України серед юніорів. У підсумку досить високе місце — п’яте серед 15 представлених спортшкіл з різних регіонів України — посіла команда кременчуцького КЗ ДЮСШ «Авангард». Спортсмени-авангардівці набрали 103 очки й зуміли випередити відомі легкоатлетичні ДЮСШ з Києва, Харкова, Сум, Дніпропропетровської області.

Щодо індивідуального заліку, то юні легкоатлети Кременчука поклали у скарбничку збірної Полтавської області одну «срібну» та дві «бронзові» нагороди чемпіонату України.

Марія Боймуратова ліворуч
Марія Боймуратова ліворуч

Звання віцечемпіонки України здобула Марія Боймуратова. Вихованка тренера Андрія Голівця показала другий результат у потрійному стрибку — 11 м 53 сантиметрів.

Марія Голівець
Марія Голівець

«Бронзу» здобули у змаганнях штовхальників ядра ще двоє підопічних Андрія Голівця. Результат 13 м 19 см дозволив піднятися на третю сходинку пєдесталу Марії Голівець. Володимир Пономаренко штовхнув ядро на 16 м 87 см. І це дозволило Володимиру отримати «бронзову» медаль чемпіонату України.

Володимир Пономаренко
Володимир Пономаренко

Андрій Голівець зауважив у коментарі для «Телеграфа», що він як тренер очікував кращого результату від Володимира. Тому оцінка виступу спортсмена з вуст тренера задовільна. Однак треба враховувати, що це були перші змагання після напруженого сезону 24 року, де Володимир, зокрема, виступав у Парижі на Параолімпіаді. Виступ на чемпіонаті України треба розглядати як етап підготовки до сезону нинішнього року. Вже зовсім скоро у Черкасах пройде чемпіонат України серед параолімпійців, а головним змаганням для Володимира стане чемпіонат світу в Індії. Він пройде у вересні.

— Що ж до виступу Марії Голівець, — продовжив тренер, — то наше головне завдання — найближчим часом вийти на результат 14 метрів 10 сантиметрів. Саме він дозволить сподіватися на виступи й гарні показники на міжнародних змаганнях. Сподіваємось, що вже незабаром Марія покаже бажаний результат.

Варто відзначити, що доброго результату досягла ще одна кременчужанка, підопічна Вікторії Козлової Анастасія Резнікова. У секторі зі штовхання ядра з показником 10 м 83 см Анастасія фінішувала на п’ятому місці.

…Єдину «золоту» медаль на чемпіонаті України у Києві для збірної Полтавщині здобула досвідчена Ольга Корсун. Підопічна тренера Юрія Щербака посіла перше місце у стрибках у довжину з розбігу.




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Автор: Анатолій Гаркуша Джерело фото: із ФБ-сторінок
Теги: легка атлетика
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