Загинув на рідній Луганщині: у Кременчуці попрощалися із Русланом Трояном, який загинув на початку повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 30 січня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Русланом Трояном. Народився чоловік 3 листопада 1995 року у місті Рубіжному на Луганщині.
Навчався у загальноосвітній школі №1 міста Рубіжне, освіту здобув у Рубіжчанському професійному хіміко-технологічному ліцеї.
Попрощатися із захисником прийшли найрідніші, а також представники Рубіжчанської громади, які нині живуть у Кременчуці.
На військову службу Руслан пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».
Довгий час тіло захисника не вдавалося повернути в Україну — це стало можливим після одного з обмінів тілами загиблих військових. Далі його особу ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.
У полеглого захисника лишилися мати та сестра, які наразі живуть у Кременчуці й мають статус внутрішньо переміщених осіб.
Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Руслана Трояна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
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