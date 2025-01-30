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Загинув на рідній Луганщині: у Кременчуці попрощалися із Русланом Трояном, який загинув на початку повномасштабного вторгнення

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 576

 Служив захисник у контррозвідці

Сьогодні, 30 січня, у стінах Свято-Миколаївського собору у Кременчуці попрощалися із полеглим у бою за Україну військовослужбовцем Русланом Трояном. Народився чоловік 3 листопада 1995 року у місті Рубіжному на Луганщині.
Навчався у загальноосвітній школі №1 міста Рубіжне, освіту здобув у Рубіжчанському професійному хіміко-технологічному ліцеї.
Попрощатися із захисником прийшли найрідніші, а також представники Рубіжчанської громади, які нині живуть у Кременчуці.
На військову службу Руслан пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення, розповідає військовослужбовець із позивним «Лиман».

— У військовий частині служив стрільцем відділення контрдиверсійної боротьби. Загинув 13 березня 2022 року під час виконання бойового завдання по захисту України поблизу рідного Рубіжного на Луганщині, — додає «Лиман».

Довгий час тіло захисника не вдавалося повернути в Україну — це стало можливим після одного з обмінів тілами загиблих військових. Далі його особу ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи.

У полеглого захисника лишилися мати та сестра, які наразі живуть у Кременчуці й мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Після панахиди у Свято-Миколаївському соборі поховали Руслана Трояна на Свіштовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань Захисників та Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Прощання поховання загиблі на війні воїни світла
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