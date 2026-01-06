За чотири дні року на водоймах Полтавщини піймали 29 рибалок-порушників

Інспектори склали 28 протоколів за порушення правил рибальства та один акт вилучення майна

У перші дні 2026 року інспектори Полтавського рибоохоронного патруля провели серію рейдів на водоймах області. За цей час вони зафіксували 29 порушень правоохоронного законодавства.

За даними патруля, інспектори склали 28 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та один акт вилучення майна, власника якого не встановили.

Один із випадків стався 4 січня на Кам’янському водосховищі в районі дач «Будівельник». Під час патрулювання інспектори виявили та знешкодили заборонене сіткоснастеве знаряддя лову типу «екран».

Аналіз складених матеріалів показав, що найчастіше рибалки порушували правила любительського та спортивного рибальства. Зокрема, йдеться про:

перевищення дозволеної кількості гачків — одному рибалці можна використовувати не бульше семи;

відсутність засобів для вимірювання та зважування улову, що унеможливлює контроль за дотриманням добової норми.

У рибоохоронному патрулі наголошують: рибалка зобов’язаний мати при собі елементарні засоби для вимірювання довжини та ваги риби, аби уникнути вилову молоді та перевищення встановлених норм.

Стабільні морози та формування льодового покриву на початку січня активізували любителів зимової риболовлі. У зв’язку з цим інспектори приділяють підвищену увагу не лише дотриманню правил рибальства, а й безпеці людей на кризі.

Нагадаємо, що 11 грудня інспектори Полтавського рибоохоронного патруля викрили браконьєрів, які полювали з гарпунними рушницями в межах заповідної території. Завдані ними збитки сягнули понад 670 тисяч гривень.