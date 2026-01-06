ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Полтавщина

За чотири дні року на водоймах Полтавщини піймали 29 рибалок-порушників

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 165

 

Інспектори склали 28 протоколів за порушення правил рибальства та один акт вилучення майна 

У перші дні 2026 року інспектори Полтавського рибоохоронного патруля провели серію рейдів на водоймах області. За цей час вони зафіксували 29 порушень правоохоронного законодавства.

За даними патруля, інспектори склали 28 протоколів за порушення правил рибальства (ч. 3 ст. 85 КУпАП) та один акт вилучення майна, власника якого не встановили.

Один із випадків стався 4 січня на Кам’янському водосховищі в районі дач «Будівельник». Під час патрулювання інспектори виявили та знешкодили заборонене сіткоснастеве знаряддя лову типу «екран».

Аналіз складених матеріалів показав, що найчастіше рибалки порушували правила любительського та спортивного рибальства. Зокрема, йдеться про:

  • перевищення дозволеної кількості гачків — одному рибалці можна використовувати не бульше семи;
  • відсутність засобів для вимірювання та зважування улову, що унеможливлює контроль за дотриманням добової норми.

У рибоохоронному патрулі наголошують: рибалка зобов’язаний мати при собі елементарні засоби для вимірювання довжини та ваги риби, аби уникнути вилову молоді та перевищення встановлених норм.

Стабільні морози та формування льодового покриву на початку січня активізували любителів зимової риболовлі. У зв’язку з цим інспектори приділяють підвищену увагу не лише дотриманню правил рибальства, а й безпеці людей на кризі. 

Нагадаємо, що 11 грудня інспектори Полтавського рибоохоронного патруля викрили браконьєрів, які полювали з гарпунними рушницями в межах заповідної території. Завдані ними збитки сягнули понад 670 тисяч гривень.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: рибоохоронний патруль рибалки порушення законодавства
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх