«Не хочу, щоб моя дитина виїжджала за кордон»: в ГО «Захист держави» нагородили волонтерку Аллу Заможську

Сьогодні, 6 січня

Сьогодні, 6 січня, в громадській організації «Захист держави» очільник Кременчуцького підрозділу Микола Капінос вручив відзнаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність І ступеня кременчуцькій волонтерці, організаторці та керівниці громадської організації «Батьки Кременчука — Полтавщина» Аллі Заможській.

Нагороду вручили «за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги під час здійснення заходів із забезпечення оборони України та розвиток волонтерського руху».

Пані Алла волонтерством займається з 2014 року. За роки діяльності була майже на всіх напрямках, де йшли бойові дії. Каже, допомагає хлопцям по їх запитам: комусь потрібні дрони, комусь автомобілі.

— Найближчим часом їду евакуювати автівку на ремонт, яка «виконувала» бойові завдання з військовими 3-ї штурмової бригади. Взагалі допомагаємо всім, хто звертається.

Волонтерка підкреслює, що не любить гучних промов й красивих слів.

— Я роблю цю роботу, тому що хочу, щоб моя дитина жила у Кременчуці. Не хочу, щоб вона виїжджала за кордон. Хочу, щоб моя домівка вціліла, щоб росіяни не дійшли до нашого міста. Тому постійно шукаю можливості підтримати хлопців й продовжую займатися волонтерством.