«Не хочу, щоб моя дитина виїжджала за кордон»: в ГО «Захист держави» нагородили волонтерку Аллу Заможську

Сьогодні, 6 січня, в громадській організації «Захист держави» очільник Кременчуцького підрозділу Микола Капінос вручив відзнаку Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність І ступеня кременчуцькій волонтерці, організаторці та керівниці громадської організації «Батьки Кременчука — Полтавщина» Аллі Заможській.
Нагороду вручили «за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги під час здійснення заходів із забезпечення оборони України та розвиток волонтерського руху».
Пані Алла волонтерством займається з 2014 року. За роки діяльності була майже на всіх напрямках, де йшли бойові дії. Каже, допомагає хлопцям по їх запитам: комусь потрібні дрони, комусь автомобілі.
Волонтерка підкреслює, що не любить гучних промов й красивих слів.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.