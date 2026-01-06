«Це мій шанс стати на ноги»: важкопоранений ветеран Євгеній Сербін

Допомогти Євгенію Сербіну можна ТУТ
Євгеній Сербін — ветеран російсько-української війни, колишній військовослужбовець Національної гвардії України, окремого загону спеціального призначення «Омега». Після важкого поранення він пересувається за допомогою крісла колісного. Проте є можливість знов стати на ноги. Турецькі лікарі готові зробити операцію, яка поверне рухливість.
Євген Сербін розповів «Кременчуцькому Телеграфу» свою історію.
Євген вступив на навчання в Кременчуцький педагогічний коледж, після закінчення якого відслужив строкову службу в Збройних силах України й перейшов на службу до пенітенціарної системи, в Кременчуцьку виховну колонію
Повномасштабне вторгнення військовий зустрів на території Луганської області поблизу міста Щастя, де виконував службово-бойові завдання.
Євгеній згадує, що у саме місто Щастя вже йшла піхота, наступ якої владо ся відбити.
Далі було переміщення по різних містах Донецької області: Слов’янськ, Краматорськ, Дніпро, Павлоград. З часом перейшли на Запорізький напрямок і знову повернулися в Донецьку область.
Перед підрозділом стояла задача вибити звідти росіян, зачистити квадрати, вулиці, закріпитись до підходу основних сил.
Під час обстрілу одна з куль рикошетом відлетіла від стіни й зайшла під бронежилет, зачепила поперековий відділ хребта і спину — Євгеній отримав важке поранення спинного мозку.
Евакуація була швидкою — це врятувало життя військового, проте нижня частина тіла в нього не працює.
З моменту поранення пройшло три з половиною роки. Весь цей час Євгеній шукає можливість відновити рух. Каже, звертався до багатьох лікарів, професорів, вчених, але в Україні, на жаль, всі відмовляють. Кажуть, шансів на відновлення, на самостійне пересування без крісла колісного немає.
Операція коштує немалих грошей. Потрібно 1 300 000 грн — це не підйомна сума для ветерана. Тому він звертається до всіх небайдужих по допомогу.
На питання, якого дива ви для себе очікуєте на новорічні свята, Євгеній відповів впевнено: «Не тільки для себе я хочу дива, я для всіх хочу, щоб нарешті настав мир, справедливий мир для нашої країни. Щоб всі повернулися додому живі та здорові. Щоб наші діти не бачили цієї війни. Це єдине, чого я хочу на даний момент».
Номер картки банки 4441 1111 2013 8999
