На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

У Полтавській області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У другій половині дня 6 січня, а також уночі та вранці 7 січня 2026 року в регіоні очікується туман. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
За прогнозом, видимість становитиме 200–500 метрів. У зв’язку з цим оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.
Водіїв та пішоходів закликають бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості руху та зважати на ускладнені погодні умови.
Нагадаємо, що через нестійкий температурний режим на річках і водосховищах області можливе послаблення льодових явищ — з утворенням промоїн і тріщин.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.