На Полтавщині оголосили жовтий рівень небезпеки через туман

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 13

У Полтавській області синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища. У другій половині дня 6 січня, а також уночі та вранці 7 січня 2026 року в регіоні очікується туман. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

За прогнозом, видимість становитиме 200–500 метрів. У зв’язку з цим оголосили перший рівень небезпечності — жовтий.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості руху та зважати на ускладнені погодні умови.