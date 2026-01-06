У Полтаві на Чорновола горів текстильний цех

5 січня у Полтаві на вулиці Чорновола сталася пожежа. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Полтавської області. Судячи з фото, горів в текстильний цех «Ткацький двір», розташований у будівлі колишньої Хабадської синагоги.

Пожежу ліквідували о 22.31. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі близько 30 квадратних метрів, а також пошкодив стіни й стелю на площі близько 60 квадратних метрів.

Рятувальникам вдалося запобігти повному знищенню будівлі. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.