У Полтаві на Чорновола горів текстильний цех

5 січня у Полтаві на вулиці Чорновола сталася пожежа. Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Полтавської області. Судячи з фото, горів в текстильний цех «Ткацький двір», розташований у будівлі колишньої Хабадської синагоги.
Пожежу ліквідували о 22.31. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі близько 30 квадратних метрів, а також пошкодив стіни й стелю на площі близько 60 квадратних метрів.
Рятувальникам вдалося запобігти повному знищенню будівлі. Причину виникнення пожежі встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що того ж дня під Кобеляками у пожежі загинула людина, а в Лубнах вибухнув газовий балон.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.