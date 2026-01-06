В Кобеляцькому районі в наслідок пожежі загинула 64-річна жінка

5 січня близько 19.30 місцеві жителі села Колісниківка Кобеляцького району повідомили поліції про пожежу в одному з будинків. Після ліквідації пожежі правоохоронці виявили в помешканні 64-річну власницю оселі без ознак життя. Для визначення причин смерті призначили судово-медичну експертизу. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Полтавській області.
За даним фактом слідчими розпочато досудове розслідування за частиною 2 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що призвело до загибелі людини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що 22 грудня в Кременчуцькому районі в наслідок пожежі загинув 67-річний чоловік.
