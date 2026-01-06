У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену питанню збереження здоровʼя та життя

Сьогодні, 6 січня, в краєзнавчому музеї міста Кременчук, відбулось відкриття виставки, присвяченій питанню збереження здоров'я та життя. На виставці були представленні стендові моделі вибухонебезпечний предметів, які власноруч створив учень 10 класу Кременчуцької гімназії №4 Андрій Риндін.
Моделі імітують протипіхотні міни «ПФМ-1» (пелюстка), «ПМН» та «ПМН-3» (чорний павук). Їх Андрій створював на 3D-принтері та формував із пластику за допомогою силіконовий форм. Спочатку експозиція була створена в рамках наукового дослідження Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.
На питання «Чому обрав саме цю тему?» Андрій відповів стисло: «Тому що я моделіст, а це схоже на моделювання».
За словами хлопця, протипіхотна міна «ПФМ-1» (пелюстка) є дуже небезпечною, бо вона розкидається і їх зараз дуже багато, «ПМН-3» може скидуватися з дрона або просто встановлюється людьми, також вона дуже небезпечна для саперів, бо є майже непомітною. Автор розповів, що всі представлені міни є на озброєнні у всіх країнах СНД (Співдружності Незалежних Держав), вони збереглися ще з часів Совєтського союзу.
Найнебезпечнішою Андрій назвав Протипіхотну фугасну міну «ПФМ-1» (пелюстка):
На презентації виставки була присутня бабуся Андрія, Людмила Михайлівна Шевченко, з міста Борислав Херсонської області. Вона розповіла, що такі міни летять зі сторони Каховки, яка знаходиться на відстані 5 км від її міста.
Батько хлопця, моделіст Сергій Риндін, також поділився думками щодо виставки:
За його словами, ця виставка є дуже корисною для обізнаності людей, адже існують міжнародні конвенції, які забороняють застосування даних виробів, тому що вони завдають шкоди, не вбиваючи, а здебільшого саме травмуючи.
