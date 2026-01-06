У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену питанню збереження здоровʼя та життя

Сьогодні, 6 січня, в краєзнавчому музеї міста Кременчук, відбулось відкриття виставки, присвяченій питанню збереження здоров'я та життя. На виставці були представленні стендові моделі вибухонебезпечний предметів, які власноруч створив учень 10 класу Кременчуцької гімназії №4 Андрій Риндін.

Моделі імітують протипіхотні міни «ПФМ-1» (пелюстка), «ПМН» та «ПМН-3» (чорний павук). Їх Андрій створював на 3D-принтері та формував із пластику за допомогою силіконовий форм. Спочатку експозиція була створена в рамках наукового дослідження Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

«Спочатку я роблю в програмі модель самої міни, далі друкую їх на принтері. Після цього оброблюю. Друкувати на 3D-принтері навчився у матері», — розповів Андрій про процес творення представлених експонатів.

На питання «Чому обрав саме цю тему?» Андрій відповів стисло: «Тому що я моделіст, а це схоже на моделювання».

За словами хлопця, протипіхотна міна «ПФМ-1» (пелюстка) є дуже небезпечною, бо вона розкидається і їх зараз дуже багато, «ПМН-3» може скидуватися з дрона або просто встановлюється людьми, також вона дуже небезпечна для саперів, бо є майже непомітною. Автор розповів, що всі представлені міни є на озброєнні у всіх країнах СНД (Співдружності Незалежних Держав), вони збереглися ще з часів Совєтського союзу.

Найнебезпечнішою Андрій назвав Протипіхотну фугасну міну «ПФМ-1» (пелюстка):

«Вона є гуманітарною загрозою, через спосіб її встановлення — дистанційне розсіювання. В українсько-російській війні вони призначені проти військових, але цивільне населення теж дуже часто під них попадає».

На презентації виставки була присутня бабуся Андрія, Людмила Михайлівна Шевченко, з міста Борислав Херсонської області. Вона розповіла, що такі міни летять зі сторони Каховки, яка знаходиться на відстані 5 км від її міста.

«Я приїхала з Херсонської області, з прифронтової зони. Це сміття розкидають нам під ноги, люди дуже часто від цього травмуються, особливо у таку погоду як зараз, росіяни маскують міни болтом, щоб їх не було видно. Я дуже рада, що хтось це все показує, бо я цього не бачила, але чула як багато людей відривалося на цих «пелюстках».

Батько хлопця, моделіст Сергій Риндін, також поділився думками щодо виставки:

«Початковою темою наукової роботи була розробка таких макетів, які б відповідали реальним розмірам цих мін, але не спричиняли ураження. Але під час розробки наукової праці з'ясувалось, що школи вже забезпечені цими мінами».

За його словами, ця виставка є дуже корисною для обізнаності людей, адже існують міжнародні конвенції, які забороняють застосування даних виробів, тому що вони завдають шкоди, не вбиваючи, а здебільшого саме травмуючи.