ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Культура, Освіта, Війна

У Кременчуцькому краєзнавчому музеї відкрили виставку, присвячену питанню збереження здоровʼя та життя

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 249

 

Автором виставки є Андрій Риндін — учень 10А класу Кременчуцького ліцею №4

Сьогодні, 6 січня, в краєзнавчому музеї міста Кременчук, відбулось відкриття виставки, присвяченій питанню збереження здоров'я та життя. На виставці були представленні стендові моделі вибухонебезпечний предметів, які власноруч створив учень 10 класу Кременчуцької гімназії №4 Андрій Риндін.

 

Моделі імітують протипіхотні міни «ПФМ-1» (пелюстка), «ПМН» та «ПМН-3» (чорний павук). Їх Андрій створював на 3D-принтері та формував із пластику за допомогою силіконовий форм. Спочатку експозиція була створена в рамках наукового дослідження Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України.

 

«Спочатку я роблю в програмі модель самої міни, далі друкую їх на принтері. Після цього оброблюю. Друкувати на 3D-принтері навчився у матері», — розповів Андрій про процес творення представлених експонатів.

На питання «Чому обрав саме цю тему?» Андрій відповів стисло: «Тому що я моделіст, а це схоже на моделювання». 

За словами хлопця, протипіхотна міна «ПФМ-1» (пелюстка) є дуже небезпечною, бо вона розкидається і їх зараз дуже багато, «ПМН-3» може скидуватися з дрона або просто встановлюється людьми, також вона дуже небезпечна для саперів, бо є майже непомітною. Автор розповів, що всі представлені міни є на озброєнні у всіх країнах СНД (Співдружності Незалежних Держав), вони збереглися ще з часів Совєтського союзу. 

Найнебезпечнішою Андрій назвав Протипіхотну фугасну міну «ПФМ-1» (пелюстка):

«Вона є гуманітарною загрозою, через спосіб її встановлення — дистанційне розсіювання. В українсько-російській війні вони призначені проти військових, але цивільне населення теж дуже часто під них попадає». 

 

На презентації виставки була присутня бабуся Андрія, Людмила Михайлівна Шевченко, з міста Борислав Херсонської області. Вона розповіла, що такі міни летять зі сторони Каховки, яка знаходиться на відстані 5 км від її міста.

«Я приїхала з Херсонської області, з прифронтової зони. Це сміття розкидають нам під ноги, люди дуже часто від цього травмуються, особливо у таку погоду як зараз, росіяни маскують міни болтом, щоб їх не було видно. Я дуже рада, що хтось це все показує, бо я цього не бачила, але чула як багато людей відривалося на цих «пелюстках». 

 

Батько хлопця, моделіст Сергій Риндін, також поділився думками щодо виставки:

«Початковою темою наукової роботи була розробка таких макетів, які б відповідали реальним розмірам цих мін, але не спричиняли ураження. Але під час розробки наукової праці з'ясувалось, що школи вже забезпечені цими мінами».

 

За його словами, ця виставка є дуже корисною для обізнаності людей, адже існують міжнародні конвенції, які забороняють застосування даних виробів, тому що вони завдають шкоди, не вбиваючи, а здебільшого саме травмуючи.

ПО ТЕМІ:

Пелюстки, які не варто чіпати — фахівець розповів, що росіяни скидають на нашу землю

2
Автор: Катерина Животовська
Теги: Краєзнавчий музей виставка міни
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх