У Держпродспоживслужбі на Полтавщині робітники отримували зарплату, не працюючи

У Полтаві суд наклав арешт на майно, яке є речовими доказами у справі, що стосується фіктивного працевлаштування посадовими особами ГУ Держпродспоживслужби Полтавської області

Шевченківський районний суд Полтави дозволив арешт майна у кримінальному провадженні, яке стосується можливого привласнення бюджетних коштів посадовцями Держпродспоживслужби в Полтавській області. Відповідну ухвалу оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що у 2024–2025 роках у підрозділах Держпродспоживслужби та підпорядкованій їй регіональній лабораторії офіційно оформили працівників, які фактично на роботі не з’являлися. Попри це, їм регулярно нараховували й виплачували заробітну плату з бюджету.

За матеріалами слідства, одна з таких працівниць у робочий час не виконувала службових обов’язків, а щодня зранку до вечора доглядала за дитиною посадової особи установи.

У межах розслідування правоохоронці провели обшуки в службових приміщеннях і вилучили документи, мобільні телефони та електронні носії інформації. Слідчі дії відбулися 8 грудня 2025 року. Загалом правоохоронці зібрали понад 300 документів, зокрема кадрові матеріали та накази щодо преміювання.

Слідчий визнав вилучені речі доказами у справі та звернувся до суду, щоб їх заарештувати. Суд погодився, що ці матеріали можуть бути важливими для розслідування, і задовольнив клопотання.

Справу розслідує Державне бюро розслідувань за статтею про привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Якщо провину фігурантів доведуть, їм може загрожувати до восьми років ув’язнення та заборона працювати на державних посадах.

