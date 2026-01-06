ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Держпродспоживслужбі на Полтавщині робітники отримували зарплату, не працюючи

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 154

 

У Полтаві суд наклав арешт на майно, яке є речовими доказами у справі, що стосується фіктивного працевлаштування посадовими особами ГУ Держпродспоживслужби Полтавської області

Шевченківський районний суд Полтави дозволив арешт майна у кримінальному провадженні, яке стосується можливого привласнення бюджетних коштів посадовцями Держпродспоживслужби в Полтавській області. Відповідну ухвалу оприлюднили в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що у 2024–2025 роках у підрозділах Держпродспоживслужби та підпорядкованій їй регіональній лабораторії офіційно оформили працівників, які фактично на роботі не з’являлися. Попри це, їм регулярно нараховували й виплачували заробітну плату з бюджету.

За матеріалами слідства, одна з таких працівниць у робочий час не виконувала службових обов’язків, а щодня зранку до вечора доглядала за дитиною посадової особи установи.

У межах розслідування правоохоронці провели обшуки в службових приміщеннях і вилучили документи, мобільні телефони та електронні носії інформації. Слідчі дії відбулися 8 грудня 2025 року. Загалом правоохоронці зібрали понад 300 документів, зокрема кадрові матеріали та накази щодо преміювання.

Слідчий визнав вилучені речі доказами у справі та звернувся до суду, щоб їх заарештувати. Суд погодився, що ці матеріали можуть бути важливими для розслідування, і задовольнив клопотання.

Справу розслідує Державне бюро розслідувань за статтею про привласнення або розтрату майна шляхом зловживання службовим становищем. Якщо провину фігурантів доведуть, їм може загрожувати до восьми років ув’язнення та заборона працювати на державних посадах.

Нагадаємо, що на Полтавщині судять ексчиновника Держпродспоживслужби та бухгалтерку за хабар у 180 тис. грн.

0
Автор: Катерина Животовська
Теги: зарплата Держпродспоживслужба
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх