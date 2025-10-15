На Полтавщині судитимуть ексчиновника Держпродспоживслужби та бухгалтерку за хабар у 180 тис. грн

Сьогодні, 11:28 Переглядів: 398

На Полтавщині судитимуть колишнього начальника районного управління Держпродспоживслужби та бухгалтерку обласної лікарні ветеринарної медицини за підозрою у вимаганні й одержанні 180 тисяч гривень неправомірної вигоди. Про це повідомили у пресслужбі Полатвської обласної прокуратури.

Слідство встановило, що у червні 2025 року посадовець вимагав хабар від ветеринара фермерського господарства за «безперешкодне» погодження плану карантину тварин і проведення щеплень. У разі відмови — погрожував наслідками для бізнесу.

Спільницею, за даними слідства, виступала головна бухгалтерка ветлікарні. Щоб приховати злочин, вона зареєструвала ФОП, на рахунок якого ветеринар перерахував гроші — нібито за консультаційні послуги.

Під час обшуків у фігурантів вилучили елітні годинники, банківські картки, 70 тисяч доларів, понад 17 тисяч євро та 45 тисяч гривень. Усе це — під арештом. Обоє обвинувачених звільнені з посад.

Ексчиновнику інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди особою, що займає відповідальне становище. Жінці — пособництво в одержанні хабара (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ).

Досудове розслідування вели ДБР та департамент стратегічних розслідувань.

Нагадаємо, влітку представники Державного бюро розслідувань проводили обшуки і у керівниці обласного управління Держпродспоживслужби Яніни Аранчій.