Поліція розшукує зниклу 35-річну Юлію Ляшенко

Сьогодні, 11:47

Поліція Полтавської області розшукує зниклу 35-річну мешканку села Садки Кременчуцького району Юлію Ляшенко. Її місце перебування встановлюють працівники відділення №2 Кременчуцького райуправління поліції.

За інформацією правоохоронців, жінка зникла за невідомих обставин.

Прикмети Юлії Ляшенко: зріст близько 175 сантиметрів, худорлявої статури, чорне волосся. На момент зникнення вона була одягнена в бежеву куртку до колін, сіру шапку та світле взуття.

Поліція просить громадян, які мають будь-яку інформацію про місце перебування зниклої або обставини її зникнення, повідомити до відділення №2 Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: +38 (096) 690 53 50, +38 (066) 211 18 17, або до чергової частини ГУНП у Полтавській області за номерами (0532) 51-77-02, +38 (050) 346-45-54, а також за номером 102.