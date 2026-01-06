Зіткнення на трасі Лубни–Миргород–Опішня: біля Полив’яного травмувалася пасажирка

5 січня близько 14.00 на на автодорозі Лубни–Миргород–Опішня, біля села Поливʼяне Миргородського району сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслежба поліції Полтавщини.
За попередньою інформацією, 32-річна місцева мешканка, керуючи автомобілем Toyota, зіткнулась з легковиком Renault, яким керував 56-річний чоловік. У наслідок зіткнення автомобіль Renault зʼїхав у кювет, а 55-річна пасажирка цього авто травмувалась, її госпіталізували.
Нагадаємо, що вчора на автодорозі М03 легковик влетів у відбійник.
