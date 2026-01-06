Кременчужан просять підписати петицію на присвоєння звання Героя України Тарасу В’юну

Зареєстрована петиція про присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) капітану Тарасу Анатолійовичу Вʼюну.
Службу Тарас проходив в військовій частині А3283 «17-та окрема важка механізована Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка».
Тарас «Лис» Вʼюн, воїн ССО. Капітан. Мав безліч нагород та відзнак. Повний кавалер ордену «За мужність».
Комплектом до орденів були поранення в ногу, критичне поранення черевної порожнини, втрата понад 80% крові, безліч операцій, втрата внутрішніх органів, зупинки серця і повернення назад з інших світів. В тілі лишилися уламки, які періодично спричиняли внутрішні кровотечі.
6 грудня 2025 року, в День Збройних Сил України, серце Тараса зупинилося.
Підтримати петицію можна ТУТ.
У інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» Тарас В’юн розповідав про свій шлях військового, поранення, родину та про допомогу побратимам.
