Кременчук, Війна

Кременчужан просять підписати петицію на присвоєння звання Героя України Тарасу В’юну

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 88

Вже зібрано 4951 голос з 25000 потрібних

Зареєстрована петиція про присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) капітану Тарасу Анатолійовичу Вʼюну.

«Прошу присвоїти звання Героя України (посмертно) капітану Вʼюну Тарасу Анатолійовичу 09.01.1987 р. н., відданому військовій присязі на вірність Українському народу, який мужньо виконував військовий обов’язок, в бою за Україну, за її свободу та незалежність», — йдеться в повідомленні.

Службу Тарас проходив в військовій частині А3283 «17-та окрема важка механізована Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка».

Тарас «Лис» Вʼюн, воїн ССО. Капітан. Мав безліч нагород та відзнак. Повний кавалер ордену «За мужність».

  • 2014 — у боях за Маріуполь врятував життя понад 20 українських бійців, винісши їх з поля бою під ворожим вогнем. За це — орден «За мужність» III ступеня
  • 2015 — у боях за Краматорськ підбив ворожий танк, знищив його екіпаж. Це — орден «За мужність» ІІ ступеня.
  • 2016 — бої за Авдіївку, знищив ворожий мінометний розрахунок, що завдавав великих втрат нашим військам. За цей подвиг — орден «За мужність» І ступеня.

Комплектом до орденів були поранення в ногу, критичне поранення черевної порожнини, втрата понад 80% крові, безліч операцій, втрата внутрішніх органів, зупинки серця і повернення назад з інших світів. В тілі лишилися уламки, які періодично спричиняли внутрішні кровотечі.

6 грудня 2025 року, в День Збройних Сил України, серце Тараса зупинилося.

Підтримати петицію можна ТУТ.

У інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» Тарас В’юн розповідав про свій шлях військового, поранення, родину та про допомогу побратимам.


ПО ТЕМІ:

Помер капітан Збройних сил України з Кременчука Тарас В’юн

Автор: Мирослава Українська
Теги: петиція Герой України кавалер ордену "За мужність"
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх