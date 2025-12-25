У Кременчуці відбудеться відкрита зустріч з Героєм України Олександром Кроковцем

Про роль мистецтва як внутрішньої опори та простору відновлення

26 грудня о 15.00 у Кременчуцькій міській художній галереї відбудеться відкрита зустріч з Героєм України та почесним громадянином міста Олександром Кроковцем. Захід має назву «Мистецтво в житті людини». Про це повідомили в міській раді.

Під час зустрічі говоритимуть про галерею як простір підтримки, осмислення особистого досвіду та внутрішньої рівноваги. Також учасники обговорять, як творчість і культура впливають на людину в різні періоди життя — у мирний час і в періоди випробувань.

Зустріч відбудеться у Кременчуцькій міській художній галереї за адресою: вул. Михайла Коцюбинського, 4. Вхід для всіх охочих — вільний.

Хто такий Олександр Кроковець

Сержант Збройних сил України з позивним «Карацупа» боронив Україну з 2014 року, брав участь в антитерористичній операції (АТО), пройшов Іловайський котел.

Після демобілізації працював будівельником. А у 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення, знову вступив у лави ЗСУ.

Він командував бойовою машиною M2 Bradley та воював у складі 47 ОМБр. Брав участь у контрнаступі 2023 року на Мелітопольському напрямку, а екіпаж під командуванням Кроковця продовжував виконувати поставлене бойове завдання після підриву на мінах та влучання по бойовій машині двох російських ракет.

За проявлену мужність Президент Володимир Зеленський надав Олександру Кроковцю звання Героя України з врученням ордена «Золота зірка».