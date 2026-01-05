Хто у Кременчуці має право на додаткову пільгу на оплату комуналки: перелік категорій

Окремі категорії мешканців Кременчука можуть оформити додаткову пільгу на оплату житлово-комунальних послуг коштом міського бюджету
У Кременчуці окремі категорії громадян можуть отримати додаткову пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Оформити її можна через Центр надання адміністративних послуг. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Кременчуцької міськради.
Право на пільгу мають:
Пільги надають за кошти міського бюджету громадянам, місце проживання яких зареєстроване на території Кременчуцької громади.
Детальніше про умови та перелік документів можна дізнатися на сайті ЦНАПу.
