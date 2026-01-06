ГО "Захист держави"
Кременчук

У Кременчуці виставили на продаж спорткомплекс за 13,3 млн грн

Сьогодні, 10:00 Переглядів: 303

 

Приміщення належить компанії «Укртранснафта»

У Кременчуці продають спортивно-оздоровчий комплекс площею майже 1 600 м², що на Європейській, 68. Початкова ціна об’єкта — 13  мільйонів 392 тисячі  346 гривень. Про це стало відомо із сайту Prozorro.Продажі.

Комплекс належить компанії «Укртранснафта» та розташований на земельній ділянці площею 0,24 га. До об’єкта входить окрема критa гостьова автостоянка.

 

Відомо, що будівлю звели у 1997 році для оздоровлення працівників підприємства. Згодом приміщення кілька років здавали в оренду під приватний спортзал. Наразі комплекс не використовується та повністю готовий до експлуатації.

 

У будівлі є всі необхідні комунікації — системи опалення, вентиляції та пожежогасіння.

Пропозиції від учасників прийматимуть до 14 січня 2026 року. Аукціон проведуть 15 січня 2026 року.

 

Нагадаємо, це не єдине приміщення «Укртранснафти», яке продається у Кременчуці. Нещодавно на аукціон також виставили адмінбудівлю компанії, що розташована на вулиці Перемоги. Її стартова ціна — майже 55 мільйонів гривень.

Автор: Яна Гудзь
Теги: продаж будівництво Укртранснафта
