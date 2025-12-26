У 2026 році отримувачів субсидій перевірятимуть: кому можуть скасувати виплати

Отримувачів житлових субсидій і пільг у 2026 році можуть перевіряти на відповідність умовам отримання державної допомоги. Під час оформлення або підтвердження права на виплати фахівці можуть проводити обстеження житлово-побутових умов зі складанням відповідного акта.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, держава надає два основні види підтримки: житлову субсидію для оплати комунальних послуг та субсидію на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб. Водночас одержувачі цієї допомоги можуть потрапити під перевірку.

Обстеження домогосподарства проводять у кількох випадках. Зокрема, якщо потрібно підтвердити, що житло не здають в оренду, якщо в будинку або квартирі відкрито кілька особових рахунків, або коли фактична кількість мешканців не збігається з даними реєстрації чи поданої декларації. Також перевірки можливі, якщо для опалення використовують електроприлади чи альтернативні джерела енергії, що потребують додаткового підтвердження.

За результатами перевірки складають акт обстеження матеріально-побутових умов. Такі акти застосовують не лише для призначення житлових субсидій чи пільг на комунальні послуги, а й для інших видів соціальної допомоги. Йдеться, зокрема, про щомісячні виплати громадянам, які доглядають за людьми з інвалідністю I або II групи через психічні захворювання, а також про державну допомогу матерям-одиначкам і малозабезпеченим сім’ям.

Якщо під час перевірки виявляють порушення або неправдиві дані, виплату субсидії можуть тимчасово призупинити або повністю скасувати. У Пенсійному фонді зазначають, що такі заходи спрямовані на справедливий розподіл бюджетних коштів і запобігання зловживанням.

