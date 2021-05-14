Поки мерія збільшує штат та час роботи ЦНАП – кременчужанам стає зле у черзі за субсидією

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 1 319 Коментарів: 2

Охочих оформити житлову субсидію не зменшується, хоча часу на переоформлення ще 4,5 місяці

У Кременчуці збільшують штат ЦНАПів та час роботи, щоб зменшити наплив кременчужан, які звертаються за житловою субсидією. Про це сьогодні на засіданні виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький. За його словами, у центральному офісі ЦНАП додали робочі місця для фахівців управлінь соціального захисту населення. Завдяки цьому в ньому вдалося ліквідувати черги з одержувачів субсидій. Такі ж місця планують створити у Крюківському та Автозаводському відділі. Крім посилення штату спеціалістами управлінь соціального захисту населення, також збільшують час роботи ЦНАПу.





- Питання на Молодіжному залишається. Зробили моніторинг Автозаводської адміністрації вчора, 13 травня: до 12 години дня - черга складала близько 45 людей. Прошу продлити операційний час центрального ЦНАП на 2 години, а у ЦНАПах Крюкова та Молодіжного — додати спеціалістів... Черги треба ліквідувати, як ми зробили на центральному ЦНАПі, - сказав міський голова Віталій Малецький.





За словами мера, зараз талончики на Молодіжному видають аж на 1 червня.





Проте наплив людей до ЦНАПу не зменшується. Сьогодні біля центрального ЦНАПу були сформовані дві черги: одна – за талончиками, а інша – для оформлення документів. Під палючим сонцем кременчужани чекають оформлення документів. Одній кременчужанці через погане самопочуття довелося викликати швидку медичну допомогу.





У ЦНАПі неодноразово нагадували, що не варто поспішати оформлювати документи. Документи прийматимуть до кінця вересня поточного року.









Нагадаємо, що з 1 травня призначення житлової субсидії відповідно до Постанови Уряду здійснюється лише після подання нової заяви та декларації про доходи і витрати осіб. Усім, хто звернеться за житловою субсидією, протягом травня – вересня 2021 року, ця державна допомога призначатиметься з 1 травня 2021 року.





Наразі у Кременчуці заяви на одержання субсидії приймаються через Кременчуцький ЦНАП за адресами:

вул. Гагаріна, 14;

вул. І. Приходька, 90;

вул. Героїв України, 11А;

с. Потоки, вул. Шевченка, 4.

Додаткову інформацію та роз’яснення щодо порядку оформлення житлової субсидії можна отримати за телефонами «гарячої» лінії управлінь соціального захисту населення: