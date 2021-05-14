Кременчук, Споживач, Все о субсидиях

Поки мерія збільшує штат та час роботи ЦНАП – кременчужанам стає зле у черзі за субсидією

Сьогодні, 14:06 Переглядів: 1 319 Коментарів: 2

 

Охочих оформити житлову субсидію не зменшується, хоча часу на переоформлення ще 4,5 місяці

У Кременчуці збільшують штат ЦНАПів та час роботи, щоб зменшити наплив кременчужан, які звертаються за житловою субсидією. Про це сьогодні на засіданні виконкому повідомив міський голова Віталій Малецький. За його словами, у центральному офісі ЦНАП додали робочі місця для фахівців управлінь соціального захисту населення. Завдяки цьому в ньому вдалося ліквідувати черги з одержувачів субсидій. Такі ж місця планують створити у Крюківському та Автозаводському відділі. Крім посилення штату спеціалістами управлінь соціального захисту населення, також збільшують час роботи ЦНАПу.


- Питання на Молодіжному залишається. Зробили моніторинг Автозаводської адміністрації вчора, 13 травня: до 12 години дня - черга складала близько 45 людей. Прошу продлити операційний час центрального ЦНАП на 2 години, а у ЦНАПах Крюкова та Молодіжного — додати спеціалістів... Черги треба ліквідувати, як ми зробили на центральному ЦНАПі, - сказав міський голова Віталій Малецький.


За словами мера, зараз талончики на Молодіжному видають аж на 1 червня.


Проте наплив людей до ЦНАПу не зменшується. Сьогодні біля центрального ЦНАПу були сформовані дві черги: одна – за талончиками, а інша – для оформлення документів. Під палючим сонцем кременчужани чекають оформлення документів. Одній кременчужанці через погане самопочуття довелося викликати швидку медичну допомогу.


У ЦНАПі неодноразово нагадували, що не варто поспішати оформлювати документи. Документи прийматимуть до кінця вересня поточного року.


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Нагадаємо, що з 1 травня призначення житлової субсидії відповідно до Постанови Уряду здійснюється лише після подання нової заяви та декларації про доходи і витрати осіб. Усім, хто звернеться за житловою субсидією, протягом травня – вересня 2021 року, ця державна допомога призначатиметься з 1 травня 2021 року.


Наразі у Кременчуці заяви на одержання субсидії приймаються через Кременчуцький ЦНАП за адресами:

  • вул. Гагаріна, 14;
  • вул. І. Приходька, 90;
  • вул. Героїв України, 11А;
  • с. Потоки, вул. Шевченка, 4.

Додаткову інформацію та роз’яснення щодо порядку оформлення житлової субсидії можна отримати за телефонами «гарячої» лінії управлінь соціального захисту населення:

  • Крюківський район: тел. 61363, 096 4032969, 095 582 03 92;
  • Автозаводський район: тел. 758686, 758685, 068 265 68 25;
  • та щоденно в приміщенні ЦНАП за адресою: вул. Гагаріна, 14 виключно за попереднім записом.
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Автор: Альона Душенко
Теги: ЦНАП субсидія
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Коментарі: 2

153
VladimirS:
Сьогодні, 15:20

..."з 1 травня призначення житлової субсидії відповідно до Постанови Уряду здійснюється лише після подання нової заяви та декларації про доходи і витрати осіб"...

Ещё нет образца нового заявления и декларации, а ЦНАП назначает субсидию по старым бланкам! Был в собесе, задавал вопрос по бланкам. Ответили, чио по старым бланкам субсидию не назначат.

В Минсоцполитике чинуши никак не могут принять законодательно эти бланки, но надеются получить очень хорошие премии за успехи в работе... по этим бланкам.


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1 155
hunter:
Сьогодні, 16:05

Цитата: VladimirS

..."з 1 травня призначення житлової субсидії відповідно до Постанови Уряду здійснюється лише після подання нової заяви та декларації про доходи і витрати осіб"...

Ещё нет образца нового заявления и декларации, а ЦНАП назначает субсидию по старым бланкам! Был в собесе, задавал вопрос по бланкам. Ответили, чио по старым бланкам субсидию не назначат.

В Минсоцполитике чинуши никак не могут принять законодательно эти бланки, но надеются получить очень хорошие премии за успехи в работе... по этим бланкам.

Если нет новых бланков утвержденных минсоц,тогда что делают цнапы,что там такая очередь?Выполняют филькину грамоту,чтобы тоже наработать на премию?


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