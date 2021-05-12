Як маломобільним кременчужанам оформити субсидію, не виходячи з дому? Роз'яснення від ЦНАПу

Сьогодні, 14:33 Переглядів: 404

Маломобільним громадянам радять заслати у ЦНАП «гінців», щоб там допомогли оформити документи. А потім (з підписом) надіслати їх поштою до районного УСЗН

З першого травня (у зв'язку зі зміною у законодавстві) виплачувати субсидію будуть лише тим, хто подасть нову заяву та декларацію про доходи. Заяви приймають у Центрі надання адмінпослуг – туди вже шикуються черги.









Що робити в цій ситуації одиноким лежачим пенсіонерам? Адже заяву можна подати лише особисто? У ЦНАПі порадили, як маломобільним громадянам оформити субсидію, не виходячи з дому.





Керівниця ЦНАПу Тетяна Печериця радить таким людям заслати «гінців» у ЦНАП, щоб оформити заяву. Звернутися по допомогу можна як до родичів, так і до соцпрацівників, але потрібен особистий підпис заявника.





Покрокова інструкція:

Родич (або соціальний працівник, який обслуговує одинокого пенсіонера) йде на прийом до ЦНАПу. Адміністратор ЦНАПа допомагає заповнити заяву та декларацію про доходи (особи, яка фактично претендує на субсидію). Родич (або соцпрацівник) несе заповнені заяву та декларацію особі, яка претендує на субсидію і не може самостійно прийти на прийом. Підписані заявником документи слід відправити поштою.





- Адміністратор ЦНАПа за законом має приймати заяви від осіб, які звертаються особисто. Проте усі ті, хто оформлює заяву за родичів, теж звертаються до ЦНАПу. Ми нікому не відмовляємо. Так само можуть звернутися соцпрацівники. Але ми готуємо пакет документів, віддаємо на руки – потім люди мають право відправити їх (з особистим підписом заявника) поштою. Таким чином, ми допомагаємо людям оформлювати складні бланки заяв та декларацій, - коментує Тетяна Печериця.









Вона підкреслює: в усіх бажаючих оформити субсидію є час по вересень включно. Постанова №420 передбачає, що подати заяву та декларацію можна з травня по вересень, і при цьому субсидія призначається, починаючи з травня (тобто можливе призначення «заднім числом»).





Тетяна Печериця також зазначає, що згодом адміністратори ЦНАПу виїжджатимуть на дом до маломобільних громадян. Але зараз, поки йде великий наплив заявників та шикуються черги до ЦНАПу, виїзний прийом довелося відкласти.





ЦНАП приймає відвідувачів за попереднім записом. Не стійте в черзі на запис! Записатися на прийом у ЦНАП можна у зручний для кожного час за телефонами: 15-88, 75-85-09, 096-097-15-88, 066-888-02-06 або скористатися вайбером https://cutt.ly/9v8XpCR





Також можна записатися у чергу онлайн.

Одинокі літні люди вже звертаються й до депутатів з питаннями, як їм оформити субсидію. Секретар міськради Юрій Гриценко радить звернутися до соціальних працівників у територіальних центрах обслуговування.





- Територіальні центри (соціальні працівники) надають допомогу в підготовці заяв та декларацій. Тобто пенсіонери можуть прийти у терцентри, або соціальний працівник прийде до одинокого маломобільного пенсіонера, якого обслуговує, і допоможе оформити та відправити поштою заяву та декларацію, – запевнив він.





Корисні контакти

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Автозаводського району, телефони: 73-94-70; 067-239-66-39.





Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Крюківського району, телефони: 6-13-60; 068 -10-97-242.