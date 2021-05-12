У декрет тепер зможуть піти татусі, бабусі й навіть близькі родичі

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забезпечує рівні можливості в догляді за дитиною для матері й батька. Він, зокрема, дозволяє родичам дитини оформлювати 14-денну декретну відпустку без обов’язкової довідки з місця роботи матері дитини. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Оформити декретну відпустку можна було й раніше, але для цього потрібно було надати довідку з місця роботи або навчання матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її декрету.
Закон запроваджує новий вид відпустки — одноразову відпустку із народженням дитини. Вона може тривати до 14 днів і має оплачуватися коштом роботодавця. Її надають комусь одному:
Крім того, в законі встановлено право на додаткову відпустку рівною мірою для жінок і чоловіків, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.
Законопроєкт, який набув чинності, Верховна Рада остаточно затвердила 15 квітня. Тоді на його підтримку висловилися 269 народних депутатів.
За даними Мінсоцполітики, станом на 1 січня 2019 року матеріальну допомогу після народження дитини з понад мільйона людей отримали 15 тисяч чоловіків. Сталося це саме тому, що такі виплати оформлюються на батьків у декреті.
Дослідження Фонду народонаселення ООН за 2020 рік показало, що лише у 2% випадків декретну відпустку брали чоловіки (жінки — у 85% випадків), тоді як 19% хотіли б це робити, але не мають такої можливості.