У декрет тепер зможуть піти татусі, бабусі й навіть близькі родичі

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Зеленський підписав закон, який забезпечує рівні можливості в догляді за дитиною

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який забезпечує рівні можливості в догляді за дитиною для матері й батька. Він, зокрема, дозволяє родичам дитини оформлювати 14-денну декретну відпустку без обов’язкової довідки з місця роботи матері дитини. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.





Оформити декретну відпустку можна було й раніше, але для цього потрібно було надати довідку з місця роботи або навчання матері про те, що вона вийшла на роботу до закінчення терміну її декрету.





- Таким чином закріпився дискримінаційний підхід, за яким право батька чи інших родичів на відпустку для догляду за дитиною було похідним від права матері, тобто лише мати могла делегувати право на декрет іншим, — пояснюють в Офісі президента.





Закон запроваджує новий вид відпустки — одноразову відпустку із народженням дитини. Вона може тривати до 14 днів і має оплачуватися коштом роботодавця. Її надають комусь одному:

чоловіку, чия дружина народила дитину;

батьку дитини, якщо він не одружений із її матір’ю, але проживають батьки спільно;

бабусі, діду або іншому повнолітньому родичеві дитини, який фактично доглядає за нею.

Крім того, в законі встановлено право на додаткову відпустку рівною мірою для жінок і чоловіків, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.





Законопроєкт, який набув чинності, Верховна Рада остаточно затвердила 15 квітня. Тоді на його підтримку висловилися 269 народних депутатів.





За даними Мінсоцполітики, станом на 1 січня 2019 року матеріальну допомогу після народження дитини з понад мільйона людей отримали 15 тисяч чоловіків. Сталося це саме тому, що такі виплати оформлюються на батьків у декреті.





Дослідження Фонду народонаселення ООН за 2020 рік показало, що лише у 2% випадків декретну відпустку брали чоловіки (жінки — у 85% випадків), тоді як 19% хотіли б це робити, але не мають такої можливості.