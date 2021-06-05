У понеділок на Правобережжі не буде води

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З метою забезпечення надійності та якості послуг з централізованого водопостачання, для герметичного перекриття та ліквідації можливих аварійних ситуацій на водопровідних мережах, «Кременчукводоканал» планує 7 червня виконати заміну засувки по пров. Пилипа Орлика, буд. 51/1.

Проведення робіт, пов’язаних із припиненням централізованого водопостачання ряду житлових будинків заплановано з 8.00 до закінчення робіт (орієнтовно 18.00).

У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт буде припинено централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:

гімназія № 7 по вул. Пілотів, буд. 41Б;

пров. Пилипа Орлика, буд. 1 – 38;

вул. П. Орлика, буд. 1 – 5;

вул. Пілотів, буд. 1 – 46;

вул. Костянтина Острозького, буд 1 – 54;

пров. Баженова, буд. 1 – 14;

вул. Різдвяна, буд. 1 – 4;

вул. Академіка Герасимовича, буд. 20 – 174;

вул. Космонавтів, буд. 47 – 86.

У період проведення заходів та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів. Зробіть необхідний запас води!

Контактні телефон: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.