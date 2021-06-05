У понеділок на Правобережжі не буде води

З метою забезпечення надійності та якості послуг з централізованого водопостачання, для герметичного перекриття та ліквідації можливих аварійних ситуацій на водопровідних мережах, «Кременчукводоканал» планує 7 червня виконати заміну засувки по пров. Пилипа Орлика, буд. 51/1.
Проведення робіт, пов’язаних із припиненням централізованого водопостачання ряду житлових будинків заплановано з 8.00 до закінчення робіт (орієнтовно 18.00).
У зв'язку з переключеннями на водопровідній мережі та у період виконання робіт буде припинено централізоване водопостачання у багатоквартирних, приватних будинках, установах і організаціях згідно переліку:
У період проведення заходів та відновлення централізованого водопостачання і промивки водопровідних мереж можливе короткочасне погіршення якості питної води тільки у вищенаведених споживачів. Зробіть необхідний запас води!
Контактні телефон: +38 (050) 305-45-71, +38 (067) 403-97-86.