Із 8 301 щеплених кременчужан другу дозу отримали 788

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4 червня вакцинальні бригади Центрів первинної медико-санітарної допомоги N2,3 проводили вакцинацію першою дозою працівників критичної інфраструктури та осіб, які записалися на щеплення через портал ДІЯ. Всього вакцинували 208 осіб. Також по другій дозі отримали 98 особи.

Вакциною Комірнаті виробника Pfizer-BioNTech протягом дня вакцинували 197 освітян та 229 медиків, які отримали по першій дозі.

Вцілому за 4 червня в місті провели 732 щеплення.

8301 жителів Кременчука щеплені від початку вакцинальної кампанії однією дозою. 788 осіб отримали по дві дози.

Щеплено 1784 медичних працівника, із них 373 отримали по дві дози.

Записатися на вакцинацію можна у сімейного лікаря та на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Департамент охорони здоров'я приймає списки від підприємств та організацій критичної інфраструктури.

Телефон для довідок 73-94-54.