Вчора від ускладнень коронавірусу померла 76-річна кременчужанка

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 365

4 червня в Кременчуці зареєстрували 13 нових випадків захворювання на коронавірус, повыдомляє пресслужба мерії.

Захворіли 9 жінок віком від 25 до 81 років, 3 чоловіки від 50 до 80 років та 5-річна дитина. Всі вони перебувають на амбулаторному лікуванні під наглядом сімейних лікарів.

Всього в інфекційних шпиталях лікується 49 пацієнтів. По всіх випадках проводяться епідемічні розслідування. З'ясовується коло контактних.

Одужало 49 пацієнтів. На жаль, померла 76-річна жінка.

Всього зареєстрували 9184 випадків: одужало 8 607, померло 263.