Кремінь програв Металісту 1925 в першому таймі й втратив шанси залишитись в Першій лізі

Сьогодні, 19:35 Переглядів: 235

Сьогодні, 5 червня, футбольний клуб Кремінь зіграв заключний домашній матч. У першому таймі Кремінь пропустив три м'ячі від Металіста 1925 й як не намагався не зміг відігратися. Харків'яни перемогли й вийшли в УПЛ.





Кремінь- Металіст 1925 - 0:4

Голи: Блажко 21, Батюшин 31, Голодюк 34, Батюшин 75

Кремінь: Данкович, Бєлоусов, Курелєх (к), Головко, Мягков, Демченко, Сантос, Семенов, Білоус, Фернандо, Галата. Запасні: Олійник, Мілєсін, Кучеренко, Дудка, Кучеренко, Пуди, Кривенко, Молько, Мурашов. В.о. головний тренер Сергій Свистун

Металіст 1925: Сидоренко, Жичиков, Ткачук, Шершень, Западня, Кольцов, Дмитренко, Голодюк, Габелюк, Батюшин, Блажко. Запасні: Коваленко, Дьяков, Пець, Коваленко, Цвіренко, Резепов, Ндукве, Савін, Криськів, Холод, Савіцький. Головний тренер: Валерій Кривенцов



12 червня Кремінь зіграє з Альянсом. Початок матчу о 17.30