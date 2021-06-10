В'яжуть не лише бабусі: кременчужан запрошують зробити це публічно

Сьогодні, 10:05 Переглядів: 384

13 червня кременчужан запрошують приєднатися до Дня в'язання на публіці. У неділю, о 14.00 на Соборні, 11 бібліотекарі запрошують ознайомитися з книгами і журналами по в’язанню спицями і гачком, представленими на виставці. Також відповісти на запитання вікторини і отримати солодкі призи. Початківці матимуть можливість взяти участь у майстер-класі з гачкування чи просто пов’язати у приємній компанії.