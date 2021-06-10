В'яжуть не лише бабусі: кременчужан запрошують зробити це публічно

13 червня кременчужан запрошують приєднатися до Дня в'язання на публіці. У неділю, о 14.00 на Соборні, 11 бібліотекарі запрошують ознайомитися з книгами і журналами по в’язанню спицями і гачком, представленими на виставці. Також відповісти на запитання вікторини і отримати солодкі призи. Початківці матимуть можливість взяти участь у майстер-класі з гачкування чи просто пов’язати у приємній компанії.
- Зараз у всьому світі відбувається сплеск зацікавлення до виробів, зроблених власноруч, в тому числі в’язаних. Численні майстер-класи в мережі Інтернет та безліч різноманітної пряжі підтримують цей інтерес. А ще кожної другої суботи червня, починаючи з 2005 року, у світі відзначають незвичайне свято - День в'язання на публіці. Проходить він теж незвичайно, але цілком відповідно до своєї назви: усі, хто любить в’язати спицями чи гачком, збираються в громадському місці – у парку, сквері, кафе – і в'яжуть, - йдеться у повідомленні.