Українці мають право на пільги і доплати за особливі заслуги

Сьогодні, 07:43 Переглядів: 193

Мова йде про особливі заслуги перед Україною та перед Батьківщиною

Люди, які мають особливі заслуги перед Україною, отримують підвищену пенсію. Крім цього існує доплата за особливі заслуги перед Батьківщиною. Це різні види доплат і обидві мають незабаром зрости. Про це повідомили у Соціальній інформаційній платформі з посиланням на «Пенсійний кур'єр».

Особливі заслуги перед Україною

Згідно із законом «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною», доплата за особливі заслуги встановлюється тим, хто вже отримує пенсію за віком, по інвалідності, за вислугу років або у зв’язку з втратою годувальника.

Розмір доплат складає від 20% до 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На сьогодні такий прожитковий мінімум становить 2027 грн, отже, розмір надбавки складає від 405,40 до 810,80 грн.

З грудня поточного року прожитковий мінімум має зрости до 2093 грн, через це трохи збільшаться і розміри доплат за особливі заслуги.

Право на пенсію за особливі заслуги перед Україною встановлюються:

Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, особам, нагородженим орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, орденом Трудової Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями «За відвагу», чотирма і більше орденами України та колишнього Союзу РСР, повним кавалерам ордена «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР», особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «народний»;

Ветеранам війни, нагородженим за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;

видатним спортсменам – переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи;

космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків;

народним депутатам України, депутатам колишніх Союзу РСР та Української РСР, членам Кабінету Міністрів України та Уряду колишньої Української РСР;

особам, відзначеним почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «заслужений», державними преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагородженим одним з орденів України або колишнього Союзу РСР, Почесною грамотою Президії Верховної Ради Української РСР або Грамотою Президії Верховної Ради Української РСР, а також особам, яким до 1 січня 1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;

депутатам чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та в колишній Українській РСР;

матерям, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку.

Яким може бути розмір доплати

Встановлюють доплату безпосередньо в Пенсійному фонді, для чого необхідно надати документи, що підтверджують наявність заслуг. Розмір такої доплати залежить від того, які саме заслуги має людина.

Найменше отримують депутати місцевих рад багатьох скликань (20-22%). Найбільше – Герої України (40%). Матері, які народили 5 дітей, отримують доплату до пенсії в розмірі 35% (709,45 грн). Цікаво, що за 6 дітей дають доплату в розмірі 36%, за 7 дітей 37% і так далі. Матері, які народили й виховали 10 дітей і більше отримують доплату до пенсії в розмірі 40% на рівні з Героями України. Якщо людина одночасно має кілька заслуг, то встановлюється лише одна найбільш вигідна надбавка.

Однак, встановлену доплату можна і втратити. Це станеться, якщо органам Пенсійного фонду стане відомо про наявність у пенсіонера судимості за вчинення умисного кримінального правопорушення.

Якщо особа, яка мала особливі заслуги, помирає, то члени її сім’ї мають право на частину цієї надбавки. Вона призначається в розмірі 70% від надбавки, що могла бути встановлена померлому годувальнику на одного непрацездатного члена сім’ї. На двох і більше осіб – 90%.

Особливі заслуги перед Батьківщиною

Тут ми звертаємося до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Деякі категорії осіб, перелічені в ньому, зазначені й у попередньому законі. Але йдеться, так би мовити, про героїв найвищого рівня.

Розмір доплати до пенсії за цим законом складає 70% прожиткового мінімуму. На сьогодні така доплата становить 1418,90 грн, що суттєво більше, ніж пенсія за особливі заслуги перед Україною.

Особами, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вважаються:

нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

Герої Радянського Союзу;

повні кавалери ордена Слави;

особи, нагороджені чотирма і більше медалями «За відвагу»;

Герої Соціалістичної Праці, удостоєні цього звання за працю в період Другої світової війни.

Цьогоріч такий статус надано також Героям України, яким, починаючи з 2014 року вручено орден «Золота Зірка», особам, нагородженим орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів або орденом княгині Ольги трьох ступенів.

Окрім доплати до пенсії такі особи мають низку інших пільг. Наприклад, щорічну разову виплату до 5 травня, податкові пільги, першочергове безплатне лікування себе і членів родини, забезпечення санаторно-курортним лікуванням, поліпшення житлових умов, щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне паливо, безплатне навчання і перенавчання нових професій тощо. Все це передбачено ст. 16 зазначеного вище Закону.

У разі смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Батьківщиною, його родина може отримати одноразову допомогу в розмірі 5 прожиткових мінімумів, затверджених законом у розрахунку на місяць на одну особу. Зараз такий прожитковий мінімум становить 2508 грн, тобто розмір допомоги склав би 12508 грн.

Нові доплати особам, які нагороджені орденами

27 липня Верховна Рада прийняла закон 2454-IX «Про грошову виплату деяким категоріям громадян». Цим законом гарантується щомісячна виплата грошової допомоги громадянам, подвиги яких під час захисту України відзначено орденом «Золота Зірка», орденом Богдана Хмельницького та орденом «За мужність». 16 серпня закон президент підписав закон і документ має набути чинності 1 січня 2023 року.

Судячи з тексту закону, мова йде не про надбавку до пенсії, а про щомісячні виплати тим, хто навіть не є пенсіонером, однак вже отримав відповідні нагороди.

Розмір щомісячних виплат складатиме від 1 до 3 мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня відповідного року. На сьогодні мінімальна зарплата в Україні складає 6500 грн, а з жовтня мала б зрости до 6700 грн, що передбачено Державним бюджетом на 2022 рік.

Розмір щомісячної грошової виплати:

особам, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка», – 3 мінімальні зарплати;

лицарям ордена «Богдана Хмельницького» трьох ступенів – 2 мінімальні зарплати;

кавалерам ордена «За мужність» трьох ступенів та нагородженим орденом княгині Ольги трьох ступенів – 1 мінімальну зарплату;

членам сімей померлих або нагороджених посмертно осіб, яким присвоєні зазначені вище звання або нагороди, – 1 мінімальну зарплату.

Особи, які вже отримують пенсію за особливі заслуги або надбавки до пенсії, як ветерани війни чи жертви нацистських переслідувань, також можуть отримувати надбавки, згідно прийнятого закону, які будуть значно вищими. Однак, від тих, які вони вже отримують, доведеться відмовитись, оскільки неможливо отримувати виплати одночасно за двома надбавками.