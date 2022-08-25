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Надзвичайні новини

У Кременчуці вогнеборці врятували жінку від пожежі в квартирі

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 435

 

Постраждала в лікарні

24 серпня о 11.29 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у одній із квартир на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку у провулку Героїв Бреста у Кременчук. Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області.

Надзвичайники, які прибули на виклик, відразу приступили до розвідки та гасіння. Через сильне задимлення рятувальники працювали у апаратах захисту органів дихання. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували господарку квартири, яка за даними медиків отримала термічні опіки. Постраждала госпіталізована до реанімаційного відділення Кременчуцької лікарні. Пожежу  локалізували о 11.47, а о 12.00 – ліквідовали.

Вогонь знищив домашні речі, пошкодив побутові електроприлади, закоптив стіни та стелю. ДСНСники врятовали дану квартиру від знищення полум’ям. До гасіння залучалися 12 чоловік особового складу 16-ї державної пожежно-рятувальної частини та 2 одиниці техніки.

Причина пожежі встановлюється.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: пожежа
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