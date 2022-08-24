Кременчужани знову можуть реєструватись на отримання безплатних наборів для новонароджених

Реєстрацію на отримання безплатних наборів для новонароджених відновили. Про це повідомила у Соціальній інформаційній платформі.
Батьки дітей віком до двох місяців знову можуть подати заявки на отримання безплатного набору для новонароджених від фонду BGV Charity Fund.
Для отримання набору з дитячого одягу, підгузків, різноманітних гігієнічних засобів та інших потрібних для немовлят речей, потрібно зареєструватись за посиланням.
Нагадаємо, нещодавно ми писали як кременчужанам отримати безплатний набір для новонароджених.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер