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Кременчужани знову можуть реєструватись на отримання безплатних наборів для новонароджених

Вчора, 22:02 Переглядів: 152

 

BGV Charity Fund відновив реєстрацію на отримання 10 000 наборів

Реєстрацію на отримання безплатних наборів для новонароджених відновили. Про це повідомила у Соціальній інформаційній платформі.

Батьки дітей віком до двох місяців знову можуть подати заявки на отримання безплатного набору для новонароджених від фонду BGV Charity Fund.

Для отримання набору з дитячого одягу, підгузків, різноманітних гігієнічних засобів та інших потрібних для немовлят речей, потрібно зареєструватись за посиланням.

- Зареєструватись може мама чи тато дитини віком від народження до двох місяців. Для цього потрібно заповнити необхідні поля реєстраційної форми та підвантаживши скан-копії чи фотографії ID-паспорта, чи паспорта-книжечки, а також свідоцтва про народження дитини, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали як кременчужанам отримати безплатний набір для новонароджених.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Mind.ua
Теги: допомога новонароджені вагітність
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