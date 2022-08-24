Кременчужани знову можуть реєструватись на отримання безплатних наборів для новонароджених

Вчора, 22:02 Переглядів: 152

Реєстрацію на отримання безплатних наборів для новонароджених відновили. Про це повідомила у Соціальній інформаційній платформі.

Батьки дітей віком до двох місяців знову можуть подати заявки на отримання безплатного набору для новонароджених від фонду BGV Charity Fund.

Для отримання набору з дитячого одягу, підгузків, різноманітних гігієнічних засобів та інших потрібних для немовлят речей, потрібно зареєструватись за посиланням.

- Зареєструватись може мама чи тато дитини віком від народження до двох місяців. Для цього потрібно заповнити необхідні поля реєстраційної форми та підвантаживши скан-копії чи фотографії ID-паспорта, чи паспорта-книжечки, а також свідоцтва про народження дитини, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали як кременчужанам отримати безплатний набір для новонароджених.