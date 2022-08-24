На порталі Дія тепер можна зареєструвати ТОВ автоматично

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності, в Україні запустили нову послугу порталі Дія – автоматична реєстрація ТОВ.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.
Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Кілька кліків і ви ТОВ.
Як зареєструвати ТОВ на порталі Дія:
Все. ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам.
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер