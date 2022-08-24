На порталі Дія тепер можна зареєструвати ТОВ автоматично

Вчора, 21:33 Переглядів: 207

Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди

Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності, в Україні запустили нову послугу порталі Дія – автоматична реєстрація ТОВ.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації України.

Тепер відкрити власне підприємство можна за 2 секунди. Ніяких бюрократичних квестів, збору папірців та годин в чергах. Кілька кліків і ви ТОВ.

Як зареєструвати ТОВ на порталі Дія:

авторизуйтеся на порталі Дія та оберіть послугу;

заповніть заяву на реєстрацію ТОВ, вкажіть необхідні дані;

підпишіть заяву електронним підписом;

після цього система автоматично сформує та надішле вашу заяву на реєстрацію ТОВ.

Все. ТОВ буде зареєстровано автоматично, якщо заява відповідає усім умовам.