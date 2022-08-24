Ще 70 тисяч українців отримають грошову допомогу від ООН

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Грошову допомогу від УВКБ ООН отримає ще 70 тисяч українців. Про розширення програми багатоцільової грошової підтримки повідомили в Міністерстві соціальної політики України.

З початку повномасштабного вторгнення УВКБ ООН надало допомогу в розмірі 2200 грн на місяць протягом трьох місяців 140 тисячам українців. Але повномасштабна війна триває, і багато людей й досі потребують грошової допомоги, особливо напередодні зимового сезону.

Задля підтримки постраждалих від війни було ухвалено рішення розширити програму грошової підтримки й охопити ще 70 тисяч людей. Як і раніше, перевага надаватиметься найвразливішим категоріям населення: самотнім літнім людям, особам з інвалідністю тощо, - йдеться у повідомленні.

Отримувачів коштів обиратимуть із зареєстрованих для отримання виплат від міжнародних організацій на платформі «єДопомога».

Нагадаємо, що жителі Кременчука можуть отримати пальне через «єДопомогу».