Ще 70 тисяч українців отримають грошову допомогу від ООН

УВКБ ООН розширює програму фінансової підтримки найвразливіших категорій населення
Грошову допомогу від УВКБ ООН отримає ще 70 тисяч українців. Про розширення програми багатоцільової грошової підтримки повідомили в Міністерстві соціальної політики України.
З початку повномасштабного вторгнення УВКБ ООН надало допомогу в розмірі 2200 грн на місяць протягом трьох місяців 140 тисячам українців. Але повномасштабна війна триває, і багато людей й досі потребують грошової допомоги, особливо напередодні зимового сезону.
Задля підтримки постраждалих від війни було ухвалено рішення розширити програму грошової підтримки й охопити ще 70 тисяч людей. Як і раніше, перевага надаватиметься найвразливішим категоріям населення: самотнім літнім людям, особам з інвалідністю тощо, - йдеться у повідомленні.
Отримувачів коштів обиратимуть із зареєстрованих для отримання виплат від міжнародних організацій на платформі «єДопомога».
Нагадаємо, що жителі Кременчука можуть отримати пальне через «єДопомогу».
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№ 33 від 18 серпня 2022Читати номер