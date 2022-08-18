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Як кременчужанам отримати безкоштовний набір для новонароджених

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 233

 

Українцям роздадуть ще 10 тисяч наборів від німецьких благодійників

Розпочалась друга хвиля благодійного проєкту для сімей з новонародженими, у рамках якої можна безкоштовно отримати необхідні речі для малюка. Цього разу до ініціативи долучилися компанії HіPP Україна та Chicco-Україна, чиї товари також надійдуть у боксах. Про це повідомили у Фонді BGV Charity Fund.

Набір складається з:

  • дитячого одягу (боді, чоловічки, шкарпетки);
  • ковдри-спальника для новонароджених;
  • підгузок;
  • пляшечки;
  • сосок;
  • килимків для сповивання;
  • пелюшок;
  • крему для догляду за шкірою;
  • гігієнічних засобів (гелів для купання, прокладки, вологі серветки);
  • інших необхідних для малюків та мам товарів.
- Допомогу може отримати мама чи тато новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту в Україні. Вік дитини на момент подачі заявки на отримання набору не має бути старшим двох місяців, оскільки всі товари у нашому наборі передбачені саме для дітей вікової категорії 0-2 місяці, - розповіли у Фонді.

Реєстрацію розпочали 17 серпня, проте вже за 9 годин отримали 5000 заявок. Наразі реєстрація призупинена. Її відновлять 23 серпня. Реєстраційна форма буде доступна за посиланням.

Для реєстрації підготуйте фото чи скан-копії свідоцтва про народження дитини та вашого ID-паспорта чи паспорта-книжечки. Підтвердити заявку також потрібно буде через посилання, яке надійде на вашу електронну пошту після реєстрації.

Набір надійде на вказане вами відділення «Нової Пошти», яке приймає габаритні відправлення, протягом кількох тижнів.

Нагадуємо, тут можна дізнатися відповіді на 5 питань про безоплатну медичну допомогу вагітним.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: УНІАН
Теги: допомога новонароджені вагітність
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