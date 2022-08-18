Як кременчужанам отримати безкоштовний набір для новонароджених

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 233

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Розпочалась друга хвиля благодійного проєкту для сімей з новонародженими, у рамках якої можна безкоштовно отримати необхідні речі для малюка. Цього разу до ініціативи долучилися компанії HіPP Україна та Chicco-Україна, чиї товари також надійдуть у боксах. Про це повідомили у Фонді BGV Charity Fund.

Набір складається з:

дитячого одягу (боді, чоловічки, шкарпетки);

ковдри-спальника для новонароджених;

підгузок;

пляшечки;

сосок;

килимків для сповивання;

пелюшок;

крему для догляду за шкірою;

гігієнічних засобів (гелів для купання, прокладки, вологі серветки);

інших необхідних для малюків та мам товарів.

- Допомогу може отримати мама чи тато новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту в Україні. Вік дитини на момент подачі заявки на отримання набору не має бути старшим двох місяців, оскільки всі товари у нашому наборі передбачені саме для дітей вікової категорії 0-2 місяці, - розповіли у Фонді.

Реєстрацію розпочали 17 серпня, проте вже за 9 годин отримали 5000 заявок. Наразі реєстрація призупинена. Її відновлять 23 серпня. Реєстраційна форма буде доступна за посиланням.

Для реєстрації підготуйте фото чи скан-копії свідоцтва про народження дитини та вашого ID-паспорта чи паспорта-книжечки. Підтвердити заявку також потрібно буде через посилання, яке надійде на вашу електронну пошту після реєстрації.

Набір надійде на вказане вами відділення «Нової Пошти», яке приймає габаритні відправлення, протягом кількох тижнів.

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