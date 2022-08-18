Як кременчужанам отримати безкоштовний набір для новонароджених

Розпочалась друга хвиля благодійного проєкту для сімей з новонародженими, у рамках якої можна безкоштовно отримати необхідні речі для малюка. Цього разу до ініціативи долучилися компанії HіPP Україна та Chicco-Україна, чиї товари також надійдуть у боксах. Про це повідомили у Фонді BGV Charity Fund.
Набір складається з:
Реєстрацію розпочали 17 серпня, проте вже за 9 годин отримали 5000 заявок. Наразі реєстрація призупинена. Її відновлять 23 серпня. Реєстраційна форма буде доступна за посиланням.
Для реєстрації підготуйте фото чи скан-копії свідоцтва про народження дитини та вашого ID-паспорта чи паспорта-книжечки. Підтвердити заявку також потрібно буде через посилання, яке надійде на вашу електронну пошту після реєстрації.
Набір надійде на вказане вами відділення «Нової Пошти», яке приймає габаритні відправлення, протягом кількох тижнів.
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№ 30 від 28 липня 2022Читати номер