«Ваніль чи сталь»: Юрій Руф презентував збірку у Кременчуці

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 132

У Кременчуці презентували нову поетичну збірку Юрія Руфа. Юрій Руф пише вірші та прозу вже 11 років. Має декілька опублікованих збірок. Його творчість дуже популярна, особливо в національно-патріотичному українському середовищі. Маркером популярності віршів Юрія Руфа є те, що багато українських метал-гуртів створюють сінгли, в основі яких є його поетичні тексти.

У збірці «Ваніль чи Сталь» Юрій Руф присвятив декілька поезій українським захисникам — воїнам Східного фронту, волонтерам та активістам, що підтримують збройну боротьбу проти московських окупантів. Зокрема, одна з поезій присвячена пам’яті загиблого на Луганщині офіцера механізованої бригади Мирослава Мисли.