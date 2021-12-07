Готуй сани влітку, а воза...: Кременчук поступово готують до переходу на бойлери

До сесії Кременчуцької міської ради депутатам мають надати відповідь чи витримають мережі, якщо всім перейти на бойлери. На комісії з питань екології, регулювання земельних відносин, будування та архітектури заступник голови комісії Олександр Роженко поцікавився, який максимальний ліміт навантаження на мережі.
В якому стані домові мережі та яка дозволена потужність одного автомата на будинок - інформацію мають надати на наступному засіданні комісії 13 грудня.
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