До Нового року у Кременчуці посилюють охорону на воді та вулицях

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Сьогодні, 7 грудня, відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На засіданні обговорили питання щодо заходів, спрямованих на недопущення виникнення надзвичайних ситуацій під час святкування новорічних, різдвяних свят та Водохрещення.

Поліція, патрульна поліція та рятувальники переходять у посилений варіант несення служби. Фахівці ДСНС проводять перевірки місць продажу піротехніки з метою проведення роз’яснювальної роботи та виявлення несертифікованої продукції. Рятувальники наголошують, що громадяни мають бути обережними під час використання новорічних гірлянд, піротехнічних засобів, дотримуватися правил пожежної безпеки при встановленні ялинок тощо.

Нацгвардійці, поліціянти, патрульні та «Муніципальна варта» мають вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення належного громадського порядку, недопущення правопорушень при проведенні масових заходів під час новорічних та різдвяних свят.

До роботи в посиленому режимі готове і КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС», які також мають провести інструктажі та роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог правил пожежної та особистої безпеки.