Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Кременчук

До Нового року у Кременчуці посилюють охорону на воді та вулицях

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 368

 

Відбулася комісія з питань ТЕБ та НС

Сьогодні, 7 грудня, відбулося засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На засіданні обговорили питання щодо заходів, спрямованих на недопущення виникнення надзвичайних ситуацій під час святкування новорічних, різдвяних свят та Водохрещення.

Поліція, патрульна поліція та рятувальники переходять у посилений варіант несення служби. Фахівці ДСНС проводять перевірки місць продажу піротехніки з метою проведення роз’яснювальної роботи та виявлення несертифікованої продукції. Рятувальники наголошують, що громадяни мають бути обережними під час використання новорічних гірлянд, піротехнічних засобів, дотримуватися правил пожежної безпеки при встановленні ялинок тощо.

Нацгвардійці, поліціянти, патрульні та «Муніципальна варта» мають вжити всіх необхідних заходів щодо забезпечення належного громадського порядку, недопущення правопорушень при проведенні масових заходів під час новорічних та різдвяних свят.

До роботи в посиленому режимі готове і КП «Кременчук АКВА-СЕРВІС», які також мають провести інструктажі та роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог правил пожежної та особистої безпеки.

0
Автор: Альона Душенко
Теги:
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх