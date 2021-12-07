Поліцейські 4 години шукали заблукалого дідуся

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Учора, 6 грудня, близько 16.00, до відділу поліції №2 Полтавського райуправління звернулася донька мешканця села Степанівка, стривожена тривалою відсутністю батька, який має проблеми зі здоров’ям. Жінка повідомила, що чоловік зник ще об 11.00 і можливості зв’язатися з ним немає.

Як повідомили у пресслужбі поліції, близько 20.00, під час обстеження території сусідніх населених пунктів, правоохоронці побачили розшукуваного на узбіччі автодороги Полтава – Харків, поблизу села Ладижине Полтавського району.

Впевнившись, що життя та здоров’я чоловіка у безпеці, поліцейські передали його під опіку рідних.