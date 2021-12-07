Обіцянка-цяцянка: зачинені дитсадки №25 та №18 у Кременчуці так і не відкрили з понеділка

Сьогодні, 15:40 Переглядів: 183

Дитсадки №25 та №18, зачинені на термомодернізацію, так і не відкрили 6 грудня. Про новий термін відкриття цих закладів мер Віталій Малецький сказав батькам дошкільнят на мітингу 30 листопада. Терміни уже в чергове зірвані — за скоригованим графіком, дитсадок №25 мав відчинитися ще 1 грудня; а дитсадок №18 — 30 листопада.

На даний час, як повідомили батьки дошкільнят, у дитсадку №25 досі стоять будівельні ліси, а працівники намагаються фарбувати фасад, але йде дощ.

Зірвані графіки ремонтів й у інших дитсадках. Зокрема, за скоригованим графіком, 24 листопада мали завершитися роботи у дитсадку № 70. А в садочку №62 до 30 листопада будівельники мусили зробити відкоси після заміни вікон, але ці роботи й досі йдуть — депутат Богдан Лазоренко розмістив свіжі світлини із дитсадка №62. Фасадні роботи призупинені.

Такий вигляд має сьогодні зачинений дисадок №62

«Дивлячись на загальний стан будівлі, складається враження, що в цьому році їх навряд чи відновлять. Новий 2022 рік, цей дитсадок зустріне в жахливому стані», - написав Богдан Лазоренко.

Поспілкувавшись з робітниками, він наголошує, що їм не платять. Депутатка Лариса Гориславець, яка з колегою Лазоренком також побувала у цьому ж дитсадку, обстоює думку, що з генпідрядником - компанією «Арт-Проже» - слід розривати угоду.

ТЪ телефонував і замовнику робіт - керівнику КП «Кременчуцька муніципальна енергосервісна компанія» Вадиму Качану. Зокрема, ми питали його про ситуацію з підрядниками компанії «Арт-Проже», яким не платять гроші. Вадим Качан обіцяв розібратися - але 3 грудня сказав нашому журналісту, що не може зв'язатися з представником «Арт-Проже»: мовляв, той не відповідає. Зв'язатися сьогодні з Вадимом Качаном нам не вдалося.