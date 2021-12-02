Кременчужан безкоштовно навчать рятувати життя

У Кременчуці проведуть тренінг з домедичної допомоги. Курс безкоштовний для всіх охочих. Кількість місць обмежена. Про це на своїй сторінці повідомив волонтер Роман Бутрімов.
Перша зустріч у неділю - 12 грудня, друга у суботу 18 грудня. Час та місце оголосять після запису на тренінг.
Обов’язково:
1. Попередній запис. Прізвище, ім‘я та номер телефону.
2. Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату або дійсний негативний ПЛР-тест.
3. Маска і гумові рукавички із собою.
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