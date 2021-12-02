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Кременчук, Афіша

Кременчужан безкоштовно навчать рятувати життя

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 428

 

Навчання лише за наявності серифіката 

У Кременчуці проведуть тренінг з домедичної допомоги. Курс безкоштовний для всіх охочих. Кількість місць обмежена. Про це на своїй сторінці повідомив волонтер Роман Бутрімов. 

Перша зустріч у неділю - 12 грудня, друга у суботу 18 грудня. Час та місце оголосять після запису на тренінг.

Обов’язково:
1. Попередній запис. Прізвище, ім‘я та номер телефону.
2. Наявність «жовтого» або «зеленого» COVID-сертифікату або дійсний негативний ПЛР-тест.
3. Маска і гумові рукавички із собою.

- Хто має час та бажання опанувати нові знання - пишемо мені в особисті повідомлення або по телефону 097-716-4785. По часу, тренінг буде складатись із двох частин по 3-4 години кожна. Буде теоретична та практична частини. Із собою мати блокнот та ручку для нотатків, - зазначив Роман Бутрімов.
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Автор: Альона Душенко
Теги: домедична допомога
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