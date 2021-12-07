Сьогодні та завтра Кременчук накриє туман

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У другій половині дня 7 грудня з утриманням вночі та вранці 8 грудня по Полтавській області, зокрема у Кременчуці, очікується туман видимістю 200-500 м. Про це інформує департамент з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської ОДА.

На Полтавщині оголосили перший рівень небезпеки – «жовтий». Водіїв та пішоходів закликають бути пильними та обережними.