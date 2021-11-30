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Батьки дошкільнят вкотре зібралися під мерією через зрив ремонтів в дитсадках (трансляція)

Сьогодні, 11:00 Переглядів: 551

  

Люди зібралися, щоб виразити свій протест

30 листопада об 11.00 батьки дошкільнят вже вкотре прийшли під стіни мерії, щоб виразити свій протест.

Кременчужани обурені тим, що терміни завершення ремонтів у зачинених дитячих садках нашого міста зірвані – а отже діти не зможуть в обіцяні міською владою строки повернутися у свої групи.

Батьки скаржаться, що дітей кидають з одного саду до іншого, їм важко звикнути, бо групи об'єднані, діти різного віку, вони часто хворіють.

Вимагають, щоб будівельні ліси прибрали, бо зима - ніхто нічого робити не буде. Тому вони пропонують відкрити сади, адже ремонти лише у частині будівлі садка, а інша частина може працювати. Проте сади закриті повністю.

Батьки кажуть, що їх діти такими темпами виростуть і підуть до школи, поки закінчаться ці ремонти.

 

Робітників на об'єктах мало — в деяких садках по дві людини працює.

 

Зайшли в мерію, тим, хто пред'явив QR-код, дозволили говорити з охоронцем. Від усіх присутніх в мерії вимагають сертифікати. Якщо немає – просять на вихід.

 

До батьків вийшов головний освітянин міста Геннадій Москалик.

 

- Зеленський на пресконференції сказав, що у найближчі 3-5 років термомодернізуватимуть лікарні, садки, школи. Безкоштовно! А Кременчук буде платити кредит, - обурюється протестуючий Дмитро Сукач.

 

До протестувальників вийшов мер Віталій Малецький і віцемерка Ольга Усанова. У садку №70 мер був вчора. Каже, що всередині ремонт закінчений, залишилося зробити його ззовні. Спочатку обіцяли відкрити садок в цей четвер, 2 грудня, а потім сказали, що відкриють у понеділок, 6 грудня.

Дитсадок №18 також обіцяють відкрити у понеділок, 6 грудня.

У садку №5 до 18 грудня працюватимуть робітники. Фасади робитимуть уже навесні. Якщо багато зроблять зараз, може, весною не закриватимуть.

Батьки скаржаться меру, що у дитсадку №64 роботи ніяк не рухаються - робітники нічого не роблять. Мер сказав, що його відкриють 12 грудня.

За графіком ремонтів, дитсадок №25 мали б відкрити завтра, 1 грудня. Але тепер батькам обіцяють, що він відкриється у понеділок, 6 грудня.

 

За словами Малецького, в усіх садках встановлять прилади обліку, щоб контролювати витрати опалення.

На питання Сукача, щодо того, навіщо місто брало кредит, мер відповів, що ще вистачить будівель в місті на утеплення за рахунок держави.

 

Далі мер у супроводі батьків та журналістів пішов у садок №25.

 

На місці застали одного єдиного робітника.

 

Ще мають доробити сходинки.

 

Директорка садка каже, що залишилося фарбування фасаду і встановлення двох підвіконь.

 

Готуються відкрити садок у понеділок, 6 грудня.


Доповнюється...

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Автор: Катерина Турубара Відео: Артем Коваленко
Теги: мітинг діти батьки дитячі садочки ремонт
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