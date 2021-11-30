Вище професійне училище №7 отримало сучасні лабораторні стенди

Вище професійне училище №7 Кременчука отримало від науково-виробничого підприємства «Енерго-плюс»* сучасні лабораторні стенди. Це обладнання стане в нагоді для навчання майбутніх фахівців.
Лабораторні стенди розраховані для навчання за спеціальністю 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»:
Обладнання розробили спеціалісти компанії ТОВ «НВП «Енерго-плюс»; воно спрямоване, у першу чергу, на закріплення теоретичного матеріалу та отримання практичних навичок.
Розробка та передача двох лабораторних стендів Вищому професійному училищу №7 є частиною програми підприємства «Енерго-плюс» щодо підтримки закладів професійної та вищої освіти нашого міста. У 2020 р. у рамках договору про співробітництво між компанією та Кременчуцьким національним університетом ім. Михайла Остроградського «Енерго-плюс» придбало та передало КрНУ «Ліцензоване програмне забезпечення DigSILENT PowerFactory 2019 Education Licence PF4E» разом з ноутбуком. Це програмне забезпечення розробили німецькі спеціалісти, воно широко розповсюджене у Європейському енергетичному об’єднанні ENTOS-E та НЕК «Укренерго». Воно дозволяє детально аналізувати та оптимізувати електричні мережі з урахуванням сучасних систем альтернативної та традиційної генерації.
*Кременчуцьке підприємство ТОВ «НВП «Енерго-плюс» працює у сфері енергетики з 2013 року.
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