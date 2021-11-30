Вище професійне училище №7 отримало сучасні лабораторні стенди

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Вище професійне училище №7 Кременчука отримало від науково-виробничого підприємства «Енерго-плюс»* сучасні лабораторні стенди. Це обладнання стане в нагоді для навчання майбутніх фахівців.

Лабораторні стенди розраховані для навчання за спеціальністю 7241 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»:

стенд для дослідження систем малої автоматизації на основі програмованого контролеру Zelio logic серії SR2 (Schneider Electric) із програмним забезпеченням Zelio Soft (безкоштовна ліцензія);

стенд для дослідження систем частотно-регульованого електроприводу на основі перетворювача частоти Altivar Machine ATV320 (Schneider Electric) із програмним забезпеченням SoMove (безкоштовна ліцензія).

Обладнання розробили спеціалісти компанії ТОВ «НВП «Енерго-плюс»; воно спрямоване, у першу чергу, на закріплення теоретичного матеріалу та отримання практичних навичок.

- Завдяки отриманому при роботі зі стендами досвіду майбутні випускники ВПУ №7 створюватимуть нове обладнання та експлуатуватимуть існуюче на підприємствах Кременчука та всієї України. Якісна підготовка спеціалістів електротехнічної галузі направлена на скорочення термінів монтажу, налагодження та ремонту електричного обладнання. Робота у промисловій та комунальній сфері досвідчених фахівців суттєво впливає на довговічність обладнання та значно скорочує збитки від його простою, - прокоментував технічний директор науково-виробничого підприємства «Енерго-плюс» Андрій Калінов.

Розробка та передача двох лабораторних стендів Вищому професійному училищу №7 є частиною програми підприємства «Енерго-плюс» щодо підтримки закладів професійної та вищої освіти нашого міста. У 2020 р. у рамках договору про співробітництво між компанією та Кременчуцьким національним університетом ім. Михайла Остроградського «Енерго-плюс» придбало та передало КрНУ «Ліцензоване програмне забезпечення DigSILENT PowerFactory 2019 Education Licence PF4E» разом з ноутбуком. Це програмне забезпечення розробили німецькі спеціалісти, воно широко розповсюджене у Європейському енергетичному об’єднанні ENTOS-E та НЕК «Укренерго». Воно дозволяє детально аналізувати та оптимізувати електричні мережі з урахуванням сучасних систем альтернативної та традиційної генерації.

*Кременчуцьке підприємство ТОВ «НВП «Енерго-плюс» працює у сфері енергетики з 2013 року.