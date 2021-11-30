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Дівчина, яка вбила інструктора тиру у Полтаві, померла в СІЗО - соцмережі

Сьогодні, 10:27 Переглядів: 3 692 Коментарів: 1

 

У вересні засудив її до 15 років тюрми

Вночі у СІЗО померла 20-річна уродженка Дніпра, яка вбила інструктора у тирі в Полтаві. Про це повідомив телеграм-канал Труха.Полтава, посилаючись на власні джерела. Пишуть, що вчора, 29 листопада, дівчина цілий день нічого не їла, курила та пила каву. Її схопила епілепсія і засуджену не вдалося врятувати. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.

Нагадаємо, що у вересні засудив її до 15 років тюрми. Після оголошення вироку вона порізала собі вени, але вижила. 

7 лютого 2020 року, близько 12.00 вона прийшла до стрілецького тиру, розташованого у Полтаві, на вул. Пилипа Орлика, де після проходження інструктажу стріляла з різних видів вогнепальної зброї. У подальшому вона повернулася до інструктора, який стояв позаду, слідкуючи за дотриманням техніки безпеки, та з малокаліберного пістолета Марголіна не менше 5 разів вистрілила в нього, від чого чоловік помер. 

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Автор: Аліса Котова
Теги: Полтава тир смерть вбивство
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Коментарі: 1

196
adf007:
Сьогодні, 10:53

Чем-то по жанру история напоминает туристов из Солберри.

Там соборы смотрели, а тут кофе пила


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