Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Валентина Кузьменко
Влияние эмоций на здоровье
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 2
Оксана Куляба
Топ популярных ложных сведений о диабете. Развеиваем мифы. Часть 1
Олександр Бондар
Що краще: КАСКО чи «Автоцивілка»?
Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі піротехніки знищили застарілу міну

Сьогодні, 10:12 Переглядів: 312

 

Це була мінометна міна калібром 50 мм

28 листопада о 12.37 на березі озера Крива Рудка в с. Паніванівка Семенівської селищної територіальної громади Кременчуцького району знайшли невідомий вибухонебезпечний предмет. Фахівці ДСНС, які прибули на виклик, ідентифікували небезпечну знахідку як мінометну міну калібром 50 мм.

Співробітники Служби порятунку «101» повідомили про боєприпас працівників Національної поліції, які організували охорону місця виявлення.

29 листопада піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області провели додаткове обстеження території – інших боєприпасів не виявлено.

Фахівці ДСНС вилучили мінометну міну та відвезли на спеціальний підривний майданчик, де о 13.10 контрольованим підривом її було знищено.

Головне управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами! Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити за номером 101 або 102, а також ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.
0
Автор: Руслана Горгола
Теги: вибух
Читайте telegraf.in.ua в Google News

Інформація

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:
﻿


Вверх