У Кременчуцькому районі піротехніки знищили застарілу міну

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28 листопада о 12.37 на березі озера Крива Рудка в с. Паніванівка Семенівської селищної територіальної громади Кременчуцького району знайшли невідомий вибухонебезпечний предмет. Фахівці ДСНС, які прибули на виклик, ідентифікували небезпечну знахідку як мінометну міну калібром 50 мм.

Співробітники Служби порятунку «101» повідомили про боєприпас працівників Національної поліції, які організували охорону місця виявлення.

29 листопада піротехніки Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Полтавській області провели додаткове обстеження території – інших боєприпасів не виявлено.

Фахівці ДСНС вилучили мінометну міну та відвезли на спеціальний підривний майданчик, де о 13.10 контрольованим підривом її було знищено.

Головне управління ДСНС України у Полтавській області звертається до громадян з проханням дотримуватися правил безпечного поводження з вибухонебезпечними або невідомими предметами! Пам'ятайте, що у разі виявлення вибухонебезпечних предметів необхідно відразу повідомити за номером 101 або 102, а також ні в якому разі не намагатися самостійно ідентифікувати та знешкоджувати знайдені боєприпаси.