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Кременчук, Воины света

На Луганщині в бою за Україну загинув український поет Юрій Руф

Сьогодні, 17:49 Переглядів: 260

 

Юрій Руф був другом Кременчука, приїжджав з презентаціями збірок, маршами на честь захисників та спілкуванню з молоддю

Вчора, 2 квітня, під час військових дій на Луганщині загинув український поет, громадський діяч та засновник літературного проєкту Дух нації Юрій Руф. 

41-річний Юрій Руф зі Львова вступив до лав ЗСУ у перший день повномасштабної війни 24 лютого. Він служив у 24-й механізований бригаді ЗСУ. Від початку березня його бригада захищала Україну біля міста Попасна у Луганській області. Там Руф і загинув у бою.

- Наша бригада стоїть на Луганщині під Попасною і крошить сєпарську і руску мерзоту. Ситуація напружена, але ми працюємо. Деякі результати роботи на фото) Вірте в ЗСУ! Все буде Україна! - написав Юрій Руф в одному зі своїх останніх постів у фейсбуці. 

 

Юрій Руф відомий критичними поглядами на традиційну українську поезію, де українців переважно зображають, як бідних і нещасних. Така поезія занижує самооцінку та почуття національної гордості. Юрій пропагував поетичні рядки, спрямовані на підвищення бойового духу, мотивацію та почуття національної гордості.

Ми, вірю, вже перемогли:
Хтось страх, хтось лінь
Хтось біль хтось втому.
Велике бачу я в малому
Та синьо-жовті кольори
 
Юрій Руф був другом кременчуцької родини Шаховцевих й справжнім другом Кременчука. Він не одноразово презентував збірку віршів у нашому місті, вів смолоскипну ходу до Дня захисника України, був учасником проєкту "Патріотична платформа". 
 

Історія народжує новий бійців,

Безсмертя подвигу народжує Героїв,

І на могилах славних праотців

Зростає цвіт творців нових історій.

 

Час сіє зерна букв для нових сторінок,

Які читатимуть майбутні покоління,

З них проростуть знання каскадом пелюсток,

Щоб освітив серця вогонь прозріння.

 

Наш час – це віддзеркалення боїв,

Які іржавіють на брустверах окопів,

Це відображення далеких славних днів

Й відлуння кованих чобіт звитяжних кроків.

 

Радій, що ти живеш в буремний час,

Де шанс залишити свій слід дарує доля.

Так в вічність увійшли борець Степан й пророк Тарас,

Та всі, хто не розтратив шанс і став Героєм.

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Автор: Альона Душенко
Теги: Юрій Руф воины света
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