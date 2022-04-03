На Луганщині в бою за Україну загинув український поет Юрій Руф

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Юрій Руф був другом Кременчука, приїжджав з презентаціями збірок, маршами на честь захисників та спілкуванню з молоддю

Вчора, 2 квітня, під час військових дій на Луганщині загинув український поет, громадський діяч та засновник літературного проєкту Дух нації Юрій Руф.

41-річний Юрій Руф зі Львова вступив до лав ЗСУ у перший день повномасштабної війни 24 лютого. Він служив у 24-й механізований бригаді ЗСУ. Від початку березня його бригада захищала Україну біля міста Попасна у Луганській області. Там Руф і загинув у бою.

- Наша бригада стоїть на Луганщині під Попасною і крошить сєпарську і руску мерзоту. Ситуація напружена, але ми працюємо. Деякі результати роботи на фото) Вірте в ЗСУ! Все буде Україна! - написав Юрій Руф в одному зі своїх останніх постів у фейсбуці.

Юрій Руф відомий критичними поглядами на традиційну українську поезію, де українців переважно зображають, як бідних і нещасних. Така поезія занижує самооцінку та почуття національної гордості. Юрій пропагував поетичні рядки, спрямовані на підвищення бойового духу, мотивацію та почуття національної гордості.

Ми, вірю, вже перемогли:

Хтось страх, хтось лінь

Хтось біль хтось втому.

Велике бачу я в малому

Та синьо-жовті кольори