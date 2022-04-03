На Луганщині в бою за Україну загинув український поет Юрій Руф

Юрій Руф був другом Кременчука, приїжджав з презентаціями збірок, маршами на честь захисників та спілкуванню з молоддю
Вчора, 2 квітня, під час військових дій на Луганщині загинув український поет, громадський діяч та засновник літературного проєкту Дух нації Юрій Руф.
41-річний Юрій Руф зі Львова вступив до лав ЗСУ у перший день повномасштабної війни 24 лютого. Він служив у 24-й механізований бригаді ЗСУ. Від початку березня його бригада захищала Україну біля міста Попасна у Луганській області. Там Руф і загинув у бою.
Юрій Руф відомий критичними поглядами на традиційну українську поезію, де українців переважно зображають, як бідних і нещасних. Така поезія занижує самооцінку та почуття національної гордості. Юрій пропагував поетичні рядки, спрямовані на підвищення бойового духу, мотивацію та почуття національної гордості.
Історія народжує новий бійців,
Безсмертя подвигу народжує Героїв,
І на могилах славних праотців
Зростає цвіт творців нових історій.
Час сіє зерна букв для нових сторінок,
Які читатимуть майбутні покоління,
З них проростуть знання каскадом пелюсток,
Щоб освітив серця вогонь прозріння.
Наш час – це віддзеркалення боїв,
Які іржавіють на брустверах окопів,
Це відображення далеких славних днів
Й відлуння кованих чобіт звитяжних кроків.
Радій, що ти живеш в буремний час,
Де шанс залишити свій слід дарує доля.
Так в вічність увійшли борець Степан й пророк Тарас,
Та всі, хто не розтратив шанс і став Героєм.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер