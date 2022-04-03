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Лікарі «Охматдиту» дістали уламок росіського снаряду з голови 13-річної дитини (фото)

Сьогодні, 18:27 Переглядів: 212

 Важке поранення дівчина отримала у Миколаївській області, коли в будинок влучив снаряд.

Лікарі Національної дитячої спеціалізованої лікарні  «Охматдит» дістали уламок снаряда з голови 13-річної дівчинки. Дитина отримала поранення, коли в будинок її сім'ї у Миколаївській області влучив снаряд російських загарбників. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я. 

«29 березня лікарі відділення нейрохірургії «Охматдиту»‎ прооперували 13-річну Софію. З її голови медики дістали уламок снаряда, який пройшов через скроню та зупинився між півкулями головного мозку. За словами завідувача відділення дитячої нейрохірургії НДСЛ «Охматдит» Павла Плавського, якби уламок пройшов на 1 см вище або нижче — дитина б загинула», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дівчинка отримала поранення голови 5 березня під час російських обстрілів у Миколаївській області. Три тижні Софія проходила лікування в Миколаєві, де в дитячій лікарні під обстрілами медики провели першу операцію. Наприкінці березня дівчина з матір'ю змогли потрапити в Охматдит.

У матері Софії, Людмили, в тілі досі знаходяться два сторонніх тіла. Проте вона каже, що це пусте, головне — що її дитина жива. Зараз дівчинка одужує, у неї ще болить голова, вона багато спить. Але дитина щаслива, що все позаду.

 

Нагадаємо, російські війська почали обстрілювати Миколаїв 25 лютого. Відтоді в регіоні зберігається дуже  напружена ситуація. Сьогодні рашисти знову нанесли по місту ракетний удар. 

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: ФБ МОЗ
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