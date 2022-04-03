Від початку війни злочинність на Полтавщині знизилась на 70%

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Рівень злочинності у Полтавській області від початку широкомасштабного вторгнення росії знизився на 70%, повідомляє поліція Полтавщини.

Нині правоохоронці виявляємо агентів ворога та мародерів, супроводжують колони евакуйованих людей із місць запеклих боїв.

«Завдяки спільним зусиллям поліції, ЗСУ, СБУ, прокуратури, тероборони та громадськості рівень злочинності в області від початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну зменшився майже на 70 %», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліція виявляє агентів ворога та мародерів, супроводжують колони евакуйованих людей з місць запеклих боїв, надають допомогу переселенцям та місцевим мешканцям.

Правоохоронці нагадують: у випадку виникнення надзвичайних чи підозрілих ситуацій потрібно одразу повідомляти «102», а також на створені додаткові канали для звернень до поліції у застосунку:

чат-бот Телеграм: @Police102Poltava

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