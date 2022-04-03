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Через війну в України знищено 23 тисячі кілометрів доріг, - Укравтодор

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 101

Суму збитків оцінюють у 874 млрд гривень.

В Україні через військові дії знищено 23 тисячі кілометрів доріг публічного призначення із загальних 170 тисяч кілометрів. Про це повідомив заступник голови Держагентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Андрій Івко в Українському медіа-центрі.

За даними «Укравтодору», наразі знищено понад 13% українських доріг . Крім того, зруйновані 273 рукотворних споруд, в тому числі мости та шляхопроводи.

«Загальна сума збитків, як ми обрахували, складає 874 мільярди гривень. Іншими словами, ця сума необхідна, щоб відновити рукотворні споруди та дороги, зруйновані у ході цієї війни, в тому числі 835 мільярдів гривень на дороги і 39 мільярдів на мости», – сказав Андрій Івко.

Також він зазначив, що існує велика загроза, яку становлять заміновані дороги. 

Раніше повідомлялось, що станом на 29 березня уряд оцінив збитки України від вторгнення росії в $1 трлн та падіння економіки на 35%. а словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, подальший розвиток української економіки буде залежати від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес і що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: Укравтодор
Теги: війна дороги Укравтодор
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