Через війну в України знищено 23 тисячі кілометрів доріг, - Укравтодор

Сьогодні, 19:32 Переглядів: 101

В Україні через військові дії знищено 23 тисячі кілометрів доріг публічного призначення із загальних 170 тисяч кілометрів. Про це повідомив заступник голови Держагентства автомобільних доріг України («Укравтодор») Андрій Івко в Українському медіа-центрі.

За даними «Укравтодору», наразі знищено понад 13% українських доріг . Крім того, зруйновані 273 рукотворних споруд, в тому числі мости та шляхопроводи.

«Загальна сума збитків, як ми обрахували, складає 874 мільярди гривень. Іншими словами, ця сума необхідна, щоб відновити рукотворні споруди та дороги, зруйновані у ході цієї війни, в тому числі 835 мільярдів гривень на дороги і 39 мільярдів на мости», – сказав Андрій Івко.

Також він зазначив, що існує велика загроза, яку становлять заміновані дороги.

Раніше повідомлялось, що станом на 29 березня уряд оцінив збитки України від вторгнення росії в $1 трлн та падіння економіки на 35%. а словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, подальший розвиток української економіки буде залежати від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес і що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.