Ворог почав відводити підрозділи з району Сум, - Генштаб

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Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до республіки білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно.

Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої держави, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про оперативну інформацію станом на 18:00 3 квітня.

За їх даними, ворог почав відводити підрозділи з району Сум. «Ймовірно, противник, не досягнувши мети операції на окремих напрямках, вирішив відмовитися від наступу на Сіверському та, частково, Слобожанському напрямках», - йдеться в повідомленні.

На Сіверщині завершується виведення підрозділів окупаційних військ на територію білорусі. Будь-який контроль, зокрема і радіаційний прикордонниками республіки білорусь не здійснюється. Окупанти продовжують безперешкодно вивозити з України до республіки білорусь награбовані транспортні засоби та інше майно.

На Слобожанському напрямку протягом дня обстановка суттєвих змін не зазнала.

На Донецькому напрямку противник проводить заходи перегрупування та посилення наявних військ. Так, підтверджується перекидання окремих підрозділів зі складу 37-ї окремої десантно-штурмової бригади

Також зазначається, що через значні втрати особового складу, близько 25 військовослужбовців 31-ї окремої десантно-штурмової бригади з Ульяновська відмовились брати участь у війні з Україною та мають бажання звільнитися.