Пожежу на Кременчуцькому НПЗ ліквідовано, - Лунін

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В Полтавській обласній військовій адміністрації подякували рятувальникам за героїчну роботу.

Пожежу на Кременчуцькому НПЗ, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Пожежа на Кременчуцькому НПЗ повністю ліквідована. Дякую рятувальникам і всім причетним за героїчну роботу», - написав він.

Нагадаємо, вранці 2 квітня три літаки обстріляли Кременчук - ракети влучили у Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. В результаті обстрілу виникла масштабна пожежа.

Ввечері того ж дня стало відомо, що інфраструктура НПЗ знищена, завод не працює.

Вдень 3 квітня пожежу вдалось локалізувти. Житлові будинки Кременчука через пожежу не постраждали, екологічної загрози немає, якість питної води залишається в нормі.



