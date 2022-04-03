Пожежу на Кременчуцькому НПЗ ліквідовано, - Лунін

Пожежу на Кременчуцькому НПЗ, повідомив начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
«Пожежа на Кременчуцькому НПЗ повністю ліквідована. Дякую рятувальникам і всім причетним за героїчну роботу», - написав він.
Нагадаємо, вранці 2 квітня три літаки обстріляли Кременчук - ракети влучили у Кременчуцький НПЗ і навколишні склади паливно-мастильних матеріалів. В результаті обстрілу виникла масштабна пожежа.
Ввечері того ж дня стало відомо, що інфраструктура НПЗ знищена, завод не працює.
Вдень 3 квітня пожежу вдалось локалізувти. Житлові будинки Кременчука через пожежу не постраждали, екологічної загрози немає, якість питної води залишається в нормі.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер